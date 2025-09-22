VPN: per te 4 mesi gratis con questa offerta di ExpressVPN

Mentre stai scegliendo a quale VPN affidarti, considera che gestirà i tuoi dati e la tua privacy: quella premium e certificata di ExpressVPN ti garantisce la massima sicurezza e protezione. Oggi la puoi attivare con un’offerta speciale che regala 4 mesi di abbonamento gratuito e la possibilità di provare il servizio per i primi 30 giorni.

L’offerta di ExpressVPN: 4 mesi di VPN premium gratis

Supporta fino a 12 connessioni simultanee da altrettanti dispositivi (smartphone, tablet, computer e altri ancora), si occupa in autonomia di bloccare le pubblicità, i tracker e i siti dannosi, ha in dotazione un gestore delle password e offre la possibilità di navigare con un IP dedicato. Durante i viaggi è inoltre possibile contare sulla eSIM di holiday.com, evitando le spese legate al roaming. A comporre la Virtual Private Network sono server in 105 paesi del mondo, dal Giappone al Sud America, fino al Regno Unito e agli Stati Uniti. In questo modo è possibile aggirare le censure e accedere senza problemi a ogni tipo di contenuto, anche quelli nascosti da limitazioni geografiche o territoriali. Vuoi saperne di più sulle funzionalità incluse? Dai uno sguardo al sito ufficiale.

ExpressVPN ti permette di scegliere fra tre piani: Basic, Advanced e Pro, a partire da 4,49 dollari al mese se scegli la formula di abbonamento biennale. È quella che ti consente di ottenere 4 mesi gratis, vale a dire da qui all’inizio del 2028.

C’è anche la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa entro i primi 30 giorni dalla sottoscrizione, senza nemmeno dover giustificare la scelta. Di fatto, rende possibile provare il servizio e tutte le sue funzionalità per un mese. Tra gli altri punti di forza c’è il supporto in chat dal vivo raggiungibile 24 ore su 24, disponibile in italiano.