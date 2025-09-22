 VPN: per te 4 mesi gratis con questa offerta di ExpressVPN
VPN: per te 4 mesi gratis con questa offerta di ExpressVPN
La promozione in corso ti regala 4 mesi di accesso gratis e illimitato al servizio VPN: scopri la super offerta lanciata da ExpressVPN.
Mentre stai scegliendo a quale VPN affidarti, considera che gestirà i tuoi dati e la tua privacy: quella premium e certificata di ExpressVPN ti garantisce la massima sicurezza e protezione. Oggi la puoi attivare con un’offerta speciale che regala 4 mesi di abbonamento gratuito e la possibilità di provare il servizio per i primi 30 giorni.

Supporta fino a 12 connessioni simultanee da altrettanti dispositivi (smartphone, tablet, computer e altri ancora), si occupa in autonomia di bloccare le pubblicità, i tracker e i siti dannosi, ha in dotazione un gestore delle password e offre la possibilità di navigare con un IP dedicato. Durante i viaggi è inoltre possibile contare sulla eSIM di holiday.com, evitando le spese legate al roaming. A comporre la Virtual Private Network sono server in 105 paesi del mondo, dal Giappone al Sud America, fino al Regno Unito e agli Stati Uniti. In questo modo è possibile aggirare le censure e accedere senza problemi a ogni tipo di contenuto, anche quelli nascosti da limitazioni geografiche o territoriali. Vuoi saperne di più sulle funzionalità incluse? Dai uno sguardo al sito ufficiale.

ExpressVPN ti permette di scegliere fra tre piani: Basic, Advanced e Pro, a partire da 4,49 dollari al mese se scegli la formula di abbonamento biennale. È quella che ti consente di ottenere 4 mesi gratis, vale a dire da qui all’inizio del 2028.

C’è anche la possibilità di chiedere un rimborso completo della spesa entro i primi 30 giorni dalla sottoscrizione, senza nemmeno dover giustificare la scelta. Di fatto, rende possibile provare il servizio e tutte le sue funzionalità per un mese. Tra gli altri punti di forza c’è il supporto in chat dal vivo raggiungibile 24 ore su 24, disponibile in italiano.

Pubblicato il 22 set 2025

Davide Tommasi
22 set 2025
