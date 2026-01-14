VPN con 9.000 server a tua disposizione: sconto 70%

NordVPN può contare su una rete globale composta da quasi 9.000 server distribuiti in 178 location del mondo. Approfitta della nuova promozione con il 70% di sconto e risparmia sull’abbonamento biennale: potrai decidere di collegarti da qualsiasi territorio in America, Europa, Asia Pacifico, Africa e Medio Oriente, ottenendo un indirizzo IP geolocalizzato, con tutti i vantaggi che comporta.

Promo -70% per l’abbonamento a NordVPN

Con la VPN potrai nascondere la tua reale provenienza ed evitare qualsiasi forma di tracciamento o profilazione, mantenendo al sicuro privacy, anonimato e dati personali. La sua tecnologia è adatta a navigazione, lavoro, streaming e gaming, non prevede limitazioni in termini di banda o velocità e integra (tra le altre cose) il supporto alla rete Onion. La puoi utilizzare su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, a tua scelta tre smartphone, tablet, computer desktop o laptop e così via, grazie alle tante app ed estensioni. Scopri altri dettagli visitando il sito ufficiale.

Non è tutto, perché oltre alla Virtual Private Network, NordVPN include funzionalità che la rendono una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity. Tra questa ci sono un antivirus sempre aggiornato, il breach scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account e un password manager multipiattaforma che sincronizza e protegge i codici di accesso.

Non ti rimane che scegliere il piano che preferisci tra Base, Plus e Ultimate. Quest’ultimo può contare anche 1 TB di spazio per il backup crittografato sul cloud e l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite causate da truffa informatica o furto di identità. Approfitta dello sconto del 70% e sottoscrivi l’abbonamento biennale al prezzo mensile di soli 3,39 euro. Potrai in ogni caso chiedere il rimborso completo della spesa entro 30 giorni, se il servizio non soddisferà le tue aspettative.