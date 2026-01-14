 VPN con 9.000 server a tua disposizione: sconto 70%
Crolla il prezzo dell'abbonamento a NordVPN: -70% con la nuova promozione, include l'accesso senza limitazioni alla sua rete globale.
Crolla il prezzo dell'abbonamento a NordVPN: -70% con la nuova promozione, include l'accesso senza limitazioni alla sua rete globale.

NordVPN può contare su una rete globale composta da quasi 9.000 server distribuiti in 178 location del mondo. Approfitta della nuova promozione con il 70% di sconto e risparmia sull’abbonamento biennale: potrai decidere di collegarti da qualsiasi territorio in America, Europa, Asia Pacifico, Africa e Medio Oriente, ottenendo un indirizzo IP geolocalizzato, con tutti i vantaggi che comporta.

Promo -70% per l’abbonamento a NordVPN

Con la VPN potrai nascondere la tua reale provenienza ed evitare qualsiasi forma di tracciamento o profilazione, mantenendo al sicuro privacy, anonimato e dati personali. La sua tecnologia è adatta a navigazione, lavoro, streaming e gaming, non prevede limitazioni in termini di banda o velocità e integra (tra le altre cose) il supporto alla rete Onion. La puoi utilizzare su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, a tua scelta tre smartphone, tablet, computer desktop o laptop e così via, grazie alle tante app ed estensioni. Scopri altri dettagli visitando il sito ufficiale.

La nuova promozione di NordVPN

Non è tutto, perché oltre alla Virtual Private Network, NordVPN include funzionalità che la rendono una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity. Tra questa ci sono un antivirus sempre aggiornato, il breach scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account e un password manager multipiattaforma che sincronizza e protegge i codici di accesso.

Non ti rimane che scegliere il piano che preferisci tra Base, Plus e Ultimate. Quest’ultimo può contare anche 1 TB di spazio per il backup crittografato sul cloud e l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite causate da truffa informatica o furto di identità. Approfitta dello sconto del 70% e sottoscrivi l’abbonamento biennale al  prezzo mensile di soli 3,39 euro. Potrai in ogni caso chiedere il rimborso completo della spesa entro 30 giorni, se il servizio non soddisferà le tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 gen 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
14 gen 2026
