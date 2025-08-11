 VPN a 1,11 euro al mese? Con quest'offerta estiva è possibile
Con l'offerta di PrivadoVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata con un costo di 1,11 euro al mese: ecco la promo da cogliere al volo.
Con l'offerta di PrivadoVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata con un costo di 1,11 euro al mese: ecco la promo da cogliere al volo.

L’offerta estiva di PrivadoVPN è l’occasione giusta per poter attivare una nuova VPN minimizzando la spesa anche senza compromessi sulla qualità del servizio. Sfruttando la promo in corso, infatti, è ora possibile attivare l’offerta con un costo di 1,11 euro al mese, andando a scegliere il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Attiva qui PrivadoVPN

VPN con poco più di 1 euro al mese: ecco l’offerta di PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con la possibilità di criptare il traffico dati e di utilizzare il servizio sfruttando una zero log. La VPN può contare anche su un network di server esteso a decine di Paesi che consente di aggirare facilmente blocchi geografici online durante l’uso della rete protetta.

Da segnalare la possibilità di realizzare fino a 10 connessioni simultanee, da tutti i propri dispositivi, in modo da poter sfruttare al massimo la VPN e proteggere più dispositivi con un solo abbonamento. Il servizio include il sistema di blocco degli annunci pubblicitari, il sistema di prevenzione delle minacce e il sistema di controllo parentale.

Sfruttando la promozione in corso oggi, Privado VPN è ora disponibile con un costo di appena 1,11 euro al mese a fronte dell’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Il servizio in questione include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta estiva di PrivadoVPN è disponibile solo per un breve periodo e rappresenta oggi la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata, in grado di garantire una connessione sicura e senza blocchi geografici.

Attiva qui PrivadoVPN

Pubblicato il 11 ago 2025

Davide Raia
11 ago 2025
