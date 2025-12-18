VPN a meno di 2 euro al mese? Con la nuova promo di VeePN è possibile

Per una nuova VPN senza limiti da utilizzare su tutti i propri dispositivi per navigare in sicurezza e senza tracciamento, in questo momento, la soluzione giusta è rappresentata da VeePN.

Grazie alla promozione in corso, legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo, è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di VeePN, tramite il box qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

VeePN: ecco l’offerta

Con VeePN è possibile accedere a una VPN senza limiti che garantisce l’accesso a Internet con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati. Il servizio include una politica no log e, quindi, la VPN garantisce la possibilità di utilizzo senza alcuna forma di tracciamento.

C’è spazio anche per un network di migliaia di server che consente di spostare facilmente il proprio IP in un altro Paese, evitando blocchi geografici e censure online. Da segnalare anche la possibilità di navigare da 5 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app di VeePN. Il servizio include anche il blocco degli annunci.

Con la promozione in corso è possibile attivare il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi, con un costo di 1,99 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Da segnalare anche la possibilità di passare ai piani Pro, da 2,49 euro al mese, e Max, da 3,99 euro al mese, che aggiungono servizi aggiuntivi per garantire una connessione più sicura e su fino a 20 dispositivi. Tutte le versioni della VPN sono attivabili direttamente tramite il box qui di sotto.