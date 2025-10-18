 VPN a meno di 2 euro al mese: con Surfshark si va sul sicuro
Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa a meno di 2 euro al mese: è la scelta giusta per chi ha bisogno di un servizio premium.
Surfshark è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN completa, veloce e sicura. Grazie alla promozione in corso, il servizio diventa la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN.

Con lo sconto accessibile oggi, infatti, Surfshark è disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati”, disponibile per i primi 30 giorni a partire dall’attivazione della promozione.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa, illimitata e sicura che, in questo momento, è disponibile con un prezzo davvero ottimo. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la crittografia del traffico dati
  • una politica no log
  • una connessione senza limiti di banda e di traffico dati
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo
  • la possibilità di accedere alla VPN da tutti i propri dispositivi

Grazie a Surfshark è possibile usare una VPN ideale per proteggere il traffico dati, grazie alla crittografia, in modo da rendere sicura anche una connessione che avviene da una rete non privata. In aggiunta, è possibile aggirare blocchi geografici online, grazie alla funzione che permette di scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo ed è accessibile premendo sul banner riportato qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
18 ott 2025
