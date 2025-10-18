VPN a meno di 2 euro al mese: con Surfshark si va sul sicuro

Surfshark è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN completa, veloce e sicura. Grazie alla promozione in corso, il servizio diventa la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN.

Con lo sconto accessibile oggi, infatti, Surfshark è disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati”, disponibile per i primi 30 giorni a partire dall’attivazione della promozione.

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa, illimitata e sicura che, in questo momento, è disponibile con un prezzo davvero ottimo. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo la possibilità di accedere alla VPN da tutti i propri dispositivi

Grazie a Surfshark è possibile usare una VPN ideale per proteggere il traffico dati, grazie alla crittografia, in modo da rendere sicura anche una connessione che avviene da una rete non privata. In aggiunta, è possibile aggirare blocchi geografici online, grazie alla funzione che permette di scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo ed è accessibile premendo sul banner riportato qui di sotto.