VPN a meno di 2 euro al mese: è il momento mettere al sicuro la connessione

Scegliere una nuova VPN non è mai stato così conveniente: grazie alla promozione in corso oggi, infatti, è possibile puntare su Private Internet Access, uno dei servizi di riferimento del settore delle VPN, beneficiando di uno sconto dell’81% sul costo del piano di 2 anni che include anche 2 mesi aggiuntivi. Grazie a questa promozione, la VPN ora costa 1,99 euro al mese. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access, accessibile tramite il box qui di sotto.

Private Internet Access: l’offerta da cogliere al volo

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli, con tutto quello che serve a chi ha bisogno di questo tipo di servizio. A disposizione dei suoi utenti, infatti, Private Internet Access propone la crittografia del traffico dati e una politica “zero log” in modo da poter accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento, anche quando si utilizza non connessione non privata.

In aggiunta, c’è la possibilità di sfruttare un network di server diffuso in modo capillare in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici online. Da segnalare, inoltre, che Private Internet Access è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda. In questo modo è possibile utilizzare la VPN su smartphone, tablet e computer, per una connessione sempre protetta.

Con l’offerta in corso, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese e un risparmio dell’81% andando a scegliere il piano di 26 mesi. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.