VPN ad alta velocità e sicura in offerta a metà prezzo

Se sei alla ricerca di un servizio VPN con una connessione veloce e funzionalità di sicurezza avanzate, ti segnaliamo la nuova promozione in corso su ExpressVPN: il piano di 12 mesi è in offerta a 6,42 euro al mese invece di 12,47 euro, con in più un rimborso garantito entro 30 giorni.

Gli esperti sono concordi nel ritenere ExpressVPN una delle migliori VPN per collegarsi a Internet in sicurezza in Italia e nel resto del mondo, grazie in particolare alle sue funzionalità per la sicurezza e alla ferrea politica no log seguita dall’azienda.

ExpressVPN è in offerta a 6,42 euro al mese per 12 mesi

I tre aspetti chiave di ExpressVPN sono la velocità di connessione ultra-rapida, la sicurezza online avanzata, e la compatibilità su tutte le principali piattaforme in uso. Il suo utilizzo consente di aprire un tunnel crittografato dove far passare il proprio traffico Internet, tunnel inviolabile da hacker, governi e ISP (Internet Service Provider).

Un altro vantaggio significativo è la protezione completa dai pericoli che si nascondono dietro le reti Wi-Fi pubbliche, come ad esempio quelle di aeroporti, hotel e ristoranti. Un aspetto fondamentale soprattutto durante la stagione estiva, quando milioni di italiani partono per le loro vacanze.

Sul fronte della privacy e della sicurezza online, segnaliamo anche la protezione dei propri dati attraverso la crittografia AES-256, ritenuto dagli esperti lo standard più affidabile da questo punto di vista. A ciò si aggiunge una politica no-log certificata, con i dati degli utenti che non vengono né conservati né venduti o condivisi con soggetti di terze parti.

La nuova offerta in corso consente di attivare il piano di dodici mesi di ExpressVPN a 6,42 euro al mese anziché 12,47 euro. Confermiamo, infine, la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni.