VPN, adblock e antivirus insieme a poco più di 1,50€ con TotalAV

Un unico pacchetto che include i servizi VPN, adblock e antivirus: è la proposta di TotalAV, azienda nota a livello internazionale per le sue soluzioni di cybersecurity, ora in offerta a 1,59 euro al mese per un anno. Grazie alla promozione in corso, gli utenti risparmiano 80 euro rispetto al prezzo annuale (19 euro anziché 99 euro, ndr).

I vantaggi della soluzione completa di TotalAV sono molteplici: da un lato offre infatti un servizio di rete privata virtuale classico, che non ha nulla da invidiare ai migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato; dall’altro garantisce funzionalità aggiuntive al giorno d’oggi indispensabili per una navigazione online sicura, quali appunto l’adblock e un antivirus pluripremiato.

Il pacchetto completo di TotalAV in offerta a 1,59 euro

Il primo dei tre prodotti è Total VPN, il servizio di rete privata virtuale con cinquanta server ultraveloci in più di trenta Paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Svizzera, Brasile, Hong Kong e Italia. La VPN di TotalAV assicura sia una navigazione in completo anonimato sia il superamento delle restrizioni geografiche quando si è all’estero.

L’altro strumento incluso nel pacchetto è un adblock premium. Si tratta di un’estensione proprietaria per il browser web Google Chrome, grazie alla quale è possibile rimuovere gli annunci indesiderati. Uno strumento di questo tipo non migliora soltanto l’esperienza utente, ma offre anche una navigazione sul web più veloce e permette di evitare il tracciamento dei dati.

A completare l’offerta ci pensa l’antivirus di TotalAV, un programma che si distingue dai suoi competitor per gli eccellenti tassi di rilevazione delle minacce informatiche. La protezione è attiva in tempo reale e aiuta a difendere fino a un massimo di tre dispositivi in contemporanea tra PC Windows, Mac, iPhone e smartphone Android. Inoltre include anche la funzionalità WebShield, tramite cui gli utenti possono riconoscere i siti web di phishing e contraffatti.

Tutto questo, lo ripetiamo, è in offerta ora a 1,59 euro al mese per un anno. Per avere maggiori dettagli sulla promozione in corso è sufficiente collegarsi al sito di TotalAV.