VPN affidabile a 1,11 €/mese con 3 mesi gratis: l'affare PrivadoVPN

PrivadoVPN sta proponendo uno sconto del 90% sull’abbonamento biennale alla VPN, aggiungendo inoltre 3 mesi gratis di accesso al servizio, senza limitazioni. Vale a dire che il prezzo crolla a soli 1,11 euro al mese e che, approfittandone, potrai contare sulla Virtual Private Network da qui al maggio 2027, senza più doverci pensare. È la soluzione giusta per navigare in modo anonimo e sicuro. Permette anche di aggirare i blocchi geografici della censura che impediscono di raggiungere le risorse e i contenuti di altri paesi.

L’offerta di PrivadoVPN con lo sconto del 90%

Sono inclusi il traffico dati illimitato, la possibilità di scegliere tra server in 66 città del mondo, l’utilizzo di 10 connessioni in contemporanea, il blocco degli annunci pubblicitari, la prevenzione dalle minacce online e le funzionalità di parental control per i genitori. Tutto questo senza dimenticare il totale rispetto della privacy con la politica Zero Log che assicura di non salvare mai alcuna informazione, la crittografia avanzata e il rispetto delle severe leggi europee e svizzere. Ci sono applicazioni per tutti i dispositivi (Windows, macOS, Android, iOS e così via). Scopri di più sul sito uffciale.

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, criptovalute e altri metodi. Nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, potrai contare sulla garanzia di rimborso per 30 giorni dalla sottoscrizione, riottenendo per intero la cifra spesa.

Ricapitolando, l’offerta di PrivadoVPN proposta in questo momento ti permette di attivare l’abbonamento biennale al servizio con uno sconto del 90% rispetto al listino e ottenendo 3 mesi gratis. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Con un prezzo mensile di soli 1,99 euro, meno di un caffè al bancone del bar, è un affare da cogliere al volo.