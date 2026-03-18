 VPN, antivirus, adblock: la proposta Total VPN
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VPN, antivirus, adblock: la proposta Total VPN

Total VPN lancia un’offerta con VPN, antivirus e adblock inclusi a partire da 1,59 € al mese per proteggere la privacy e navigare in sicurezza.
VPN, antivirus, adblock: la proposta Total VPN
Sicurezza Antivirus VPN
Total VPN lancia un’offerta con VPN, antivirus e adblock inclusi a partire da 1,59 € al mese per proteggere la privacy e navigare in sicurezza.

La sicurezza su Internet è diventata una priorità per chi utilizza ogni giorno smartphone, computer e reti Wi-Fi pubbliche. Per questo motivo cresce l’interesse verso strumenti come le VPN, che permettono di proteggere la connessione e mantenere privati i propri dati.

Tra le soluzioni disponibili c’è Total VPN, che propone una promozione con prezzo a partire da 1,59 euro al mese, includendo una suite completa di sicurezza digitale.

Attiva l’offerta di TotalAV

VPN, antivirus e blocco annunci in un unico pacchetto

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è l’integrazione di più strumenti in un’unica soluzione. Total VPN non si limita a proteggere la connessione, ma include anche un antivirus per difendere i dispositivi da malware e minacce informatiche e un sistema di blocco degli annunci, utile per migliorare l’esperienza di navigazione. Un approccio permette di avere una protezione più completa senza dover installare software separati.

La VPN crittografa la connessione Internet, rendendo più difficile per terze parti intercettare dati sensibili come password o informazioni bancarie. Questo è particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar, aeroporti o hotel. Grazie alla crittografia, le attività online risultano protette e meno esposte a tentativi di accesso non autorizzato.

Accesso ai contenuti senza restrizioni

Un altro vantaggio della VPN è la possibilità di accedere a contenuti che potrebbero essere limitati in base alla posizione geografica. Collegandosi a server situati in altri Paesi, gli utenti possono visualizzare siti e servizi normalmente non disponibili nella propria area. Total VPN mette a disposizione oltre 50 server distribuiti in diverse regioni del mondo, tra cui Europa, Nord America, Asia e Oceania.

Compatibilità e utilizzo su più dispositivi

Il servizio è progettato per funzionare su diversi dispositivi, tra cui computer, smartphone e tablet. Questo consente di proteggere più connessioni con un unico account, mantenendo la sicurezza su tutte le attività online quotidiane.  Per conoscere l’offerta completa di Total AV clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 mar 2026

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18 mar 2026
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