VPN, antivirus, adblock: la proposta Total VPN

La sicurezza su Internet è diventata una priorità per chi utilizza ogni giorno smartphone, computer e reti Wi-Fi pubbliche. Per questo motivo cresce l’interesse verso strumenti come le VPN, che permettono di proteggere la connessione e mantenere privati i propri dati.

Tra le soluzioni disponibili c’è Total VPN, che propone una promozione con prezzo a partire da 1,59 euro al mese, includendo una suite completa di sicurezza digitale.

VPN, antivirus e blocco annunci in un unico pacchetto

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è l’integrazione di più strumenti in un’unica soluzione. Total VPN non si limita a proteggere la connessione, ma include anche un antivirus per difendere i dispositivi da malware e minacce informatiche e un sistema di blocco degli annunci, utile per migliorare l’esperienza di navigazione. Un approccio permette di avere una protezione più completa senza dover installare software separati.

Navigazione sicura anche su Wi-Fi pubbliche

La VPN crittografa la connessione Internet, rendendo più difficile per terze parti intercettare dati sensibili come password o informazioni bancarie. Questo è particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar, aeroporti o hotel. Grazie alla crittografia, le attività online risultano protette e meno esposte a tentativi di accesso non autorizzato.

Accesso ai contenuti senza restrizioni

Un altro vantaggio della VPN è la possibilità di accedere a contenuti che potrebbero essere limitati in base alla posizione geografica. Collegandosi a server situati in altri Paesi, gli utenti possono visualizzare siti e servizi normalmente non disponibili nella propria area. Total VPN mette a disposizione oltre 50 server distribuiti in diverse regioni del mondo, tra cui Europa, Nord America, Asia e Oceania.

Compatibilità e utilizzo su più dispositivi

Il servizio è progettato per funzionare su diversi dispositivi, tra cui computer, smartphone e tablet. Questo consente di proteggere più connessioni con un unico account, mantenendo la sicurezza su tutte le attività online quotidiane. Per conoscere l’offerta completa di Total AV clicca qui.