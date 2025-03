VPN con antivirus e adblock in offerta a 1,59€ al mese

Il servizio di rete privata virtuale Total VPN è in offerta a 1,59 euro al mese per 12 mesi, per una spesa annua di 19 euro. La promozione si riferisce al pacchetto Ultimate VPN, che include sia l’antivirus che l’adblock di TotalAV, lo stesso marchio associato sia alla VPN che al servizio di cloud storage Total Drive.

Rispetto ad altri servizi concorrenti, quindi, la VPN di TotalAV offre una protezione online maggiore. Non c’è infatti soltanto il mascheramento del proprio IP, e di conseguenza delle attività svolte sul web, ma anche un antivirus pluripremiato e uno strumento che blocca in automatico la pubblicità presente nei siti web.

L’offerta completa di Total VPN

VPN, antivirus e adblock in un unico pacchetto a 1,59 euro al mese: è l’offerta di Total VPN, il servizio di rete privata virtuale di TotalAV. Tutti i prodotti compresi nel piano Ultimate VPN sono compatibili con i principali dispositivi oggi in uso, tra cui PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android più iPhone.

Al termine della sottoscrizione del pacchetto, è sufficiente un clic per avviare la crittografia della propria attività sul web. Dopo pochi istanti, quindi, sia le informazioni personali che i siti web visitati ogni giorno diventeranno invisibili per i provider dei servizi Internet e utenti malintenzionati.

Un servizio come quello della VPN è utile ad esempio per non venire tracciati quando navighiamo sul web, oppure per connettersi in modo sicuro ad eventuali Wi-Fi pubblici (presenti negli aeroporti, in hotel e nei ristoranti). Allo stesso modo, una VPN è uno strumento indispensabile per guardare i propri contenuti preferiti all’estero, grazie al superamento del blocco geografico.

Come detto, a tutto questo si aggiungono il pluripremiato antivirus TotalAV e il tool adblock della stessa software house, per un’esperienza di navigazione sul web migliore a 360 gradi. L’offerta attuale sarà disponibile ancora per pochi giorni.