 VPN, Antivirus e Adblock insieme in offerta a meno di 2€ con TotalAV
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN, Antivirus e Adblock insieme in offerta a meno di 2€ con TotalAV

Con TotalAV hai in un'unica app VPN, Antivirus e Adblock per privacy e ottimizzazione: approfitta dell'offerta a meno di 2€ al mese.
VPN, Antivirus e Adblock insieme in offerta a meno di 2€ con TotalAV
Sicurezza VPN
Con TotalAV hai in un'unica app VPN, Antivirus e Adblock per privacy e ottimizzazione: approfitta dell'offerta a meno di 2€ al mese.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

TotalAV ha deciso di includere gratis alla sua Premium VPN il suo potente Antivirus e il praticissimo Adblock. Grazie all’offerta in corso, tutto questo è tuo a soli 1,59 euro al mese, fatturato per 12 mesi. Si tratta di uno sconto totale dell’80% per il primo anno. Insomma, un’occasione unica da prendere al volo. A soli 19 euro hai tutto questo per un anno!

Attiva TotalAV adesso

Grazie a Premium VPN (Fastest) puoi rimanere nell’anonimato totale mentre navighi online con i tuoi dispositivi. I suoi server nascondono il tuo vero indirizzo IP fornendotene uno con il quale niente e nessuno può risalire alla tua identità digitale. Inoltre, grazie alla possibilità di cambiare posizione virtuale hai accesso a tutti i contenuti disponibili online ovunque tu sia e non sei più soggetto a censure o restrizioni.

Grazie a Total AdBlock navighi online senza tutte le fastidiose pubblicità non solo rendendo la tua navigazione più pulita e ordinata, ma questo sistema ti farà consumare meno giga mentre navighi. Immaginati solo di accedere alla tua pagina web preferita e di non dover più chiudere continuamente banner e popup che si aprono in continuazione o di non dover più guardare un video per poter accedere ai contenuti.

Grazie a TotalAV Antivirus hai una protezione completa e in tempo reale dei tuoi device da malware, virus e altre minacce. Ogni file, download o pagina visitata saranno controllati regolarmente per bloccare qualsiasi pericolo prima che si materializzi o sia troppo tardi. Dormi sonni tranquilli evitando qualsiasi conseguenza pericolosa dovuta a minacce reali o presunte.

80% di sconto con TotalAV: VPN, Antivirus e Adblock a 1,59€ al mese

Solo 1,59 euro al mese per la suite completa di TotalAV attivando Premium VPN (Fastest). In regalo ottieni anche Total AdBlock e TotalAV Antivirus. Basta preoccuparti mentre sei online con i tuoi dispositivi. Per te e per tutta la famiglia hai la migliore protezione di sempre.

Attiva TotalAV adesso

Ottienila oggi stesso facendo tutto online in pochi secondi e sicuro non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori

Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori
Manic: nuovo malware bancario e spyware per Android

Manic: nuovo malware bancario e spyware per Android
Violazione privacy minori: Discord disattiva i live stream

Violazione privacy minori: Discord disattiva i live stream
Private Safety Processing: sicurezza per i modelli di OpenAI

Private Safety Processing: sicurezza per i modelli di OpenAI
Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori

Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori
Manic: nuovo malware bancario e spyware per Android

Manic: nuovo malware bancario e spyware per Android
Violazione privacy minori: Discord disattiva i live stream

Violazione privacy minori: Discord disattiva i live stream
Private Safety Processing: sicurezza per i modelli di OpenAI

Private Safety Processing: sicurezza per i modelli di OpenAI
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 ago 2026
Link copiato negli appunti