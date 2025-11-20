VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday

La promozione Black Friday di Surfshark fa crollare il prezzo dell’abbonamento biennale, che passa da 5,68 euro a soli 1,99 euro al mese per il piano più economico, con 3 mesi extra inclusi. L’offerta è limitata ed è valida soltanto entro il 2 dicembre.

I piani Surfshark sono tre: Starter da 1,99 euro al mese per una protezione quotidiana di base, One da 2,19 euro al mese, che include strumenti avanzati per la sicurezza, e One+ da 4,19 euro al mese. Il più completo è Surfshark One, che integra una serie di strumenti pensati per garantire sicurezza digitale e privacy online. Capofila è la VPN, che protegge la connessione con crittografia avanzata, affiancata da funzionalità come adblocker integrato, prevenzione dello spam, blocco dei tracker e difesa da virus e malware.

Inoltre, con Surdshark One puoi attivare Alternative ID, una funzione che genera un’email proxy e un’identità virtuale per proteggere i dati personali da truffe e fughe dati; il sistema Antivirus integrato difende dispositivi e file 24/7, mentre Alert monitora possibili violazioni dei dati, avvisando immediatamente in caso di esposizione. Completano il quadro Surfshark Search, motore di ricerca privato senza pubblicità, e la possibilità di ottenere un IP dedicato.