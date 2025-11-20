 VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday

Surfshark VPN, in occasione del Black Friday crollano i prezzi degli abbonamenti che partono da 1,99 euro al mese con 3 mesi extra.
VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday
Sicurezza VPN
Surfshark VPN, in occasione del Black Friday crollano i prezzi degli abbonamenti che partono da 1,99 euro al mese con 3 mesi extra.

La promozione Black Friday di Surfshark fa crollare il prezzo dell’abbonamento biennale, che passa da 5,68 euro a soli 1,99 euro al mese per il piano più economico, con 3 mesi extra inclusi. L’offerta è limitata ed è valida soltanto entro il 2 dicembre.

Abbonati a Surfshark VPN da 1,99 euro

Piani tutto incluso da 1,99 euro al mese con Surfshark

I piani Surfshark sono tre: Starter da 1,99 euro al mese per una protezione quotidiana di base, One da 2,19 euro al mese, che include strumenti avanzati per la sicurezza, e One+ da 4,19 euro al mese. Il più completo è Surfshark One, che integra una serie di strumenti pensati per garantire sicurezza digitale e privacy online. Capofila è la VPN, che protegge la connessione con crittografia avanzata, affiancata da funzionalità come adblocker integrato, prevenzione dello spam, blocco dei tracker e difesa da virus e malware.

Inoltre, con Surdshark One puoi attivare Alternative ID, una funzione che genera un’email proxy e un’identità virtuale per proteggere i dati personali da truffe e fughe dati; il sistema Antivirus integrato difende dispositivi e file 24/7, mentre Alert monitora possibili violazioni dei dati, avvisando immediatamente in caso di esposizione. Completano il quadro Surfshark Search, motore di ricerca privato senza pubblicità, e la possibilità di ottenere un IP dedicato.

Surfshark VPN: risparmia con il Black Friday

Puoi collegare dispositivi illimitati con un solo account. PC, smartphone, tablet e smart TV. L’occasione per avere un pacchetto completo di strumenti di sicurezza è questa: approfitta della promo Surfshark VPN da 1,99 euro al mese con 3 mesi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto

TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto
Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon

Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon
NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese

NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese
VeePN sta dalla parte della sicurezza online: ora disponibile in sconto dell'81%

VeePN sta dalla parte della sicurezza online: ora disponibile in sconto dell'81%
TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto

TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto
Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon

Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon
NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese

NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese
VeePN sta dalla parte della sicurezza online: ora disponibile in sconto dell'81%

VeePN sta dalla parte della sicurezza online: ora disponibile in sconto dell'81%
Eleonora Busi
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti