VPN con antivirus e IP dedicato: sconto 81% e 2 mesi gratis

Quella di Private Internet Access non è la solita VPN: oltre a poter contare su server distribuiti in 91 paesi di tutto il mondo, integra funzioni avanzate come la protezione antivirus e un indirizzo IP dedicato. In questo modo, sicurezza e privacy viaggiano di pari passo. Approfitta dell’offerta in corso con lo sconto dell’81% e 2 mesi gratis scegliendo il piano biennale, rimarrà disponibile ancora per poco.

L’offerta sulla VPN di Private Internet Access

Non ci sono limitazioni in termini di velocità, grazie all’infrastruttura aggiornata di recente che supporta i 10 Gbps. Ciò significa che è possibile affidarsi alla Virtual Private Network non solo per navigare, ma anche per lavorare, per lo streaming dei contenuti in alta definizione e persino per il gaming, potendo contare su una latenza molto bassa. La sua copertura globale permette inoltre di aggirare eventuali blocchi geografici e di evitare le censure, sia da casa che quando si viaggia. La compatibilità è garantita con tutte le piattaforme in circolazione: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS oltre che con i sistemi operativi di console, router, set-top box e Smart TV.

Ecco altri buoni motivi per scegliere la VPN di Private Internet Access.

Rigida politica no-log: nessun dato è registrato o archiviato;

100% open source: trasparenza e sicurezza senza compromessi;

configurazione semplice: protezione immediata per tutti i dispositivi;

blocco degli annunci: stop automatico a pubblicità e tracker;

assistenza clienti: servizio raggiungibile 24/7 via email o chat;

funzioni avanzate: split tunneling, torrenting e molto altro.

Grazie all’offerta in corso puoi attivare l’abbonamento biennale al prezzo mensile di soli 1,99 euro, una spesa davvero irrisoria, ottenendo in più 2 mesi gratis di accesso completo. La promozione rimarrà valida ancora solo per poche ore.