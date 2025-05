VPN aziendale: la soluzione definitiva contro le minacce di cybersicurezza

Le minacce informatiche sono all’ordine del giorno. Una VPN aziendale agisce come uno scudo digitale, crittografando i dati scambiati tra dispositivi e reti. Questo è fondamentale per prevenire furti di dati, attacchi malware e accessi non autorizzati. L’importanza aumenta nelle realtà che adottano il lavoro da remoto: un esempio è NordLayer, che garantisce connessioni sicure e stabili, proteggendo le attività aziendali da ogni luogo del mondo.

NordLayer, la VPN business-ready di ultima generazione, è oggi disponibile con un risparmio fino al 22% sul piano annuale. Pensata per aziende di ogni dimensione, offre sicurezza di rete all’avanguardia, un’implementazione rapida e una gestione centralizzata. In un’epoca di minacce digitali sempre più sofisticate, che in molti casi sfruttano anche l’AI, adottare una VPN professionale non è solo utile, ma indispensabile.

I vantaggi chiave di NordLayer

Prima lo configuri, in soli 10 minuti, poi NordLayer protegge rapidamente l’intera rete aziendale. Il pannello di controllo centralizzato permette una supervisione completa di utenti, dispositivi e gateway, rendendo la gestione IT intuitiva ed efficiente.

Con server ad alta velocità fino a 1 Gbps e oltre 30 località globali, la rete NordLayer garantisce connessioni rapide e affidabili ovunque si trovi il tuo team. La bassa latenza è essenziale per lavorare in modo fluido, senza compromessi sulla sicurezza.

Utilizzando NordLayer, le aziende possono ridurre fino al 65% dei costi di proprietà in cinque anni. Inoltre, si possono risparmiare oltre 600 ore IT all’anno, eliminando la necessità di costosi hardware locali e adottando un’infrastruttura cloud agile e moderna.

NordLayer si integra facilmente con i principali provider cloud, tra cui Azure, AWS e Google Cloud, oltre a sistemi di gestione identità come Okta e OneLogin. Questo consente una transizione fluida e senza interruzioni nell’infrastruttura esistente.

Un’offerta per ogni esigenza

NordLayer propone diverse soluzioni su misura:

Lite – $8/utente al mese: sicurezza internet di base;

– $8/utente al mese: sicurezza internet di base; Core – $11/utente al mese: sicurezza avanzata e controllo accessi;

– $11/utente al mese: sicurezza avanzata e controllo accessi; Premium – $14/utente al mese: segmentazione di rete e interconnessione tra dispositivi;

– $14/utente al mese: segmentazione di rete e interconnessione tra dispositivi; Enterprise – da $7/utente al mese: personalizzazione e risparmio per team oltre 50 membri.

Ogni piano include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, per testare senza rischi l’efficacia della soluzione. NordLayer offre una VPN aziendale completa, veloce e facile da gestire, ideale per affrontare le minacce informatiche moderne. Con funzionalità avanzate, risparmi concreti e un supporto tecnico eccellente, rappresenta la risposta più efficace per le esigenze di sicurezza delle imprese di oggi. Abbonati ora a NordLayer: puoi già farlo online.