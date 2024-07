VPN e browser Tor: l'accoppiata per l'anonimato totale online

La soluzione definitiva per l’anonimato online è quella costituita da una VPN come NordVPN in tandem con il browser Tor. Se utilizzati insieme, possono fornire un livello di sicurezza molto più elevato in confronto a quello garantito dal loro impiego individuale. Vediamo perché.

Onion over VPN: la soluzione VPN+Tor per l’anonimato

L’accoppiata dà vita a ciò che è definito Onion over VPN ovvero l’invio di traffico crittografato dalla Virtual Private Network attraverso una rete Tor. Per chi non ne è a conoscenza, l’acronimo si legge per esteso The Onion Router. Indica il sistema che permette di instradare i dati mediante una serie di nodi gestiti da volontari, così da nasconderne la provenienza, prima di raggiungere la destinazione finale. Così facendo, non è possibile risalire all’indirizzo IP originale, ma solo a quello dell’ultimo nodo che ha trasmesso l’informazione.

Aggiungendo all’equazione una VPN, è possibile sfruttare i punti di forza di entrambe le soluzioni, facendo sì che una annulli le debolezze dell’altra. La dinamica è quella rappresentata nello schema qui sotto.

La Virtual Private Network applica la crittografia al traffico prima che raggiunga il primo nodo della rete Tor, che però, a differenza di quanto avviene con i server VPN, non può essere selezionato. In questo modo, anche nel caso in cui sia gestito da un malintenzionato, nessun dato risulterà esposto o compromesso, non si correrà il rischio di violazioni. La privacy e l’anonimato saranno tutelati. Inoltre, non potrà essere svelato l’indirizzo IP reale di chi si connette alla risorsa.

