VPN completa a soli 17 centesimi al giorno: con ExpressVPN hai anche una eSIM

ExpressVPN lancia una promozione imperdibile: 2 anni di servizio + 4 mesi gratis, per una protezione digitale completa a partire da soltanto 17 centesimi al giorno (4,87 euro al mese). Un’occasione unica per blindare la propria connessione, accedere a contenuti senza restrizioni e navigare in tutta tranquillità, ovunque nel mondo – anche quando ti trovi in vacanza all’estero.

Navigazione sicura, contenuti senza confini

Con ExpressVPN, non solo proteggi la tua privacy online, ma accedi liberamente a contenuti in streaming, social network, app e siti web ovunque ti trovi. Che tu sia in viaggio, al lavoro o comodamente a casa, bastano 90 secondi per l’installazione e un solo tocco per essere protetti.

L’offerta include un piano di 2 anni con 4 mesi aggiuntivi gratuiti, con un risparmio complessivo del 61% e un prezzo mensile di soli 4,87 euro al mese. Inoltre, riceverai una eSIM da 5 GB in omaggio offerta da holiday.com, perfetta per i tuoi viaggi e risparmiare sui costi del roaming. È prevista anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni

Dal punto di vista tecnico, le connessioni ultraveloci sono garantite dal protocollo Lightway. Puoi inoltre collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente (da Windows a Android, da iOS alle Smart TV). Avrai a disposizione decine e decine di server, collocati in 105 Paesi, per una rete globale sempre affidabile. La tua privacy è protetta dalla politica “zero-log” e dalla tecnologia TrustedServer, che elimina ogni traccia dei dati a ogni riavvio.

Uno dei vantaggi più interessanti? La possibilità di sbloccare i contenuti limitati, anche delle principali piattaforme di streaming. Puoi usare ExpressVPN, ad esempio, per guardare il catalogo Netflix italiano quando ti trovi all’estero. Oppure per collegarti a piattaforme inaccessibili dall’Italia. Una VPN è ideale anche per proteggere i tuoi dati personali quando usi reti Wi-Fi pubbliche in luoghi come aeroporti, bar o hotel.

ExpressVPN ti permette di eludere restrizioni e firewall grazie ai server offuscati, che mascherano il traffico VPN rendendolo invisibile agli occhi indiscreti. Threat Manager blocca automaticamente domini sospetti, tracker e pubblicità potenzialmente dannose. Insomma: gli usi di una VPN sono davvero infiniti e, per soli 17 centesimi al giorno, vale assolutamente la pena di provarla.

La promo ExpressVPN, disponibile a tempo limitato, ti permette di ottenere 2 anni di servizio e 4 mesi gratuiti risparmiando il 61%: ti costerà solamente 4,87 euro al mese. Inclusa nel prezzo anche una utilissima eSIM da 5 GB di holiday.com. Non perdere l’occasione: abbonati subito a ExpressVPN online. Hai anche una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.