VPN completa di crittografia e antivirus? Ecco la soluzione a -68%

La sicurezza informatica e la privacy digitale sono due elementi ormai fondamentali per tutti visto che la nostra vita è connessa alla rete. Anche senza volerlo la maggior parte degli smartphone, più o meno tecnologici, funziona con una connessione dati sempre attiva. Ed è proprio nel web che si sviluppano le minacce più disparate, pronte a crearci problemi impossessandosi di dati e informazioni a noi sensibili. Se cerchi una soluzione completa con VPN, crittografia e antivirus scegli NordVPN.

Clicca su questo link per averla al 68% di sconto con 3 mesi extra in regalo. Si tratta di un sistema di sicurezza professionale che nasce come VPN, mantenendo quindi il focus sulla privacy, ma che si completa con una serie di funzionalità interessanti e utili per la tua protezione. Ad esempio, questa soluzione integra un potente antivirus. Niente male vero?

Questo anti-malware blocca qualsiasi reale o presunto attacco malware, trojan, hacker o cybercriminale dal web analizzando file e contenuti prima che raggiungano il nostro dispositivo. Una protezione potente e sicuramente necessaria visti i tempi in cui viviamo. Sempre più spesso file, app, pagine web, link e altro nascondono infezioni pericolose che si appropriano della nostra privacy. Insieme hai anche attivo un anti-tracker che blocca il monitoraggio dei siti.

VPN attiva: crittografia e ottimizzazione con NordVPN

Scegli NordVPN, oggi al 68% di sconto e 3 mesi gratis, se vuoi il completo anonimato online. Infatti, questa VPN fornisce all’istante un tunnel crittografato perfetto per rendere anonime le informazioni in entrata e in uscita mentre sei online. Stiamo parlando addirittura di una Crittografia AES 256 Bit, di livello militare. Ma questo non è tutto.

Infatti, grazie a NordVPN hai server incredibili in grado di fornire un’ottimizzazione generale alla tua connessione dati. Dotati di larghezza di banda illimitata aumentano stabilità e velocità alla tua rete regalandoti quindi uno streaming senza buffering e un gaming online perfetto e senza latenza. Cosa stai aspettando? Scegli il meglio di sicurezza, anonimato e ottimizzazione, tutto in un’unica app multidispositivo leggera e pratica da usare.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 1.71 € /mese Provala subito Recensione Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

iOS Prezzo: da 3.19 € /mese Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.30 € /mese Provalo Subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.