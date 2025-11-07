VPN con 1,11 euro al mese: con quest'offerta del Black Friday si può

Il periodo del Black Friday è il momento giusto per attivare una VPN illimitata. La promozione di PrivadoVPN, infatti, rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Il servizio è scontato del 90% per chi sceglie il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato della rete.

Sfruttando la promo, la VPN ora costa 1,11 euro al mese. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. In questo momento, PrivadoVPN è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una VPN da attivare durante il periodo del Black Friday.

PrivadoVPN: è la VPN da scegliere oggi7

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, con la protezione della crittografia del traffico dati, per una connessione protetta anche quando si usa un punto di accesso non privato.

Il servizio prevede una politica “zero log“, per garantire agli utenti la possibilità di utilizzare la rete senza il tracciamento della propria attività. In questo modo, la privacy è massima.

Da segnalare anche un network di server che copre decine di Paesi e che, quindi, consente di navigare senza blocchi geografici online. L’uso della rete VPN, tramite PrivadoVPN, può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni alla velocità e alla banda disponibile.

Con la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso e rappresenta l’occasione giusta per attivare una VPN completa e vantaggiosa durante il Black Friday. La promo è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.