VPN con 2 euro al mese: ecco quale scegliere a giugno 2025

Scegliere la migliore VPN in questo momento è molto più semplice: con la nuova offerta Surfshark è ora possibile accedere a una delle migliori VPN sul mercato con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese.

La promozione è legata all’attivazione del piano Starter (con VPN senza limiti) che viene scontato dell’87% andando a scegliere la versione di 24 mesi, con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

VPN illimitata con 2 euro al mese

Surfshark è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata e sicura con una spesa di circa 2 euro al mese. La promozione in corso consente l’accesso al piano Starter che si caratterizza per la possibilità di sfruttare una VPN senza limiti con la protezione della crittografia e una politica “zero log” in modo da poter sfruttare una connessione criptata e senza tracciamento.

Il servizio prevede anche la possibilità di utilizzo da più dispositivi in contemporanea e mette a disposizione degli utenti un network di migliaia di server, in modo da evitare blocchi geografici online. Da segnalare anche che nel canone è incluso Alternative ID, il tool che permette di creare un’identità alternativa da utilizzare online (con la possibilità anche di sfruttare un numero di cellulare, a pagamento).

Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale. L’offerta include sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso, in modo da poter “testare” tutte le caratteristiche della VPN e, eventualmente, richiedere il rimborso di quanto speso (è prevista la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate). Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.