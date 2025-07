VPN contro la censura: con PIA navighi libero all'estero a 1,99€/mese

Durante un viaggio fuori dall’Europa, accedere liberamente a Internet può diventare un’impresa. Alcuni Paesi bloccano social, siti di notizie o piattaforme di streaming. Per aggirare questi limiti senza rischi e in totale autonomia, la soluzione è usare una VPN affidabile come Private Internet Access (PIA), ora in offerta a soli 1,99€ al mese se si sceglie il piano biennale.

Inclusi anche due mesi extra gratuiti per un totale di 26 mesi di protezione, con sconto dell’81% rispetto al prezzo standard.

Navigazione sicura e senza limiti, anche dove la rete è controllata: scopri PIA VPN

In vacanza in Paesi con forti restrizioni online – come la Cina, la Russia o altri Paesi che applicano forme di censura – il rischio è quello di non poter accedere liberamente ai propri contenuti, alle piattaforme social o anche alla propria casella email. PIA è pensata per superare questi blocchi: il servizio nasconde il tuo IP, cripta i dati e consente di collegarsi a centinaia di server sparsi in tutto il mondo, rendendo praticamente invisibile la vostra attività online.

PIA è anche una delle poche VPN con codice open source, quindi completamente trasparente nel modo in cui gestisce la sicurezza degli utenti. E grazie alla connessione ad alta velocità, è perfetta anche per lo streaming internazionale, il download sicuro di file o l’accesso a servizi italiani quando si è all’estero.

Per chi sta pianificando una vacanza fuori dall’Europa o viaggia spesso per lavoro, la promo di PIA a 1,99€/mese è l’occasione ideale per navigare ovunque senza barriere, in modo veloce, anonimo e sicuro.