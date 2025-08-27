VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore

ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare una VPN per connettersi dall’estero esattamente come se si stesse effettuando l’accesso dall’Italia. Il servizio garantisce una connessione sicura e veloce con la possibilità di aggirare blocchi geografici online, grazie a un network di server distribuito in decine e decine di Paesi.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un costo ridotto a 4,87 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

ExpressVPN: l’offerta da cogliere al volo

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi. Il servizio garantisce la possibilità di sfruttare la connessione protetta dalla crittografia, in modo da rendere sicuro anche un accesso a Internet che avviene da una rete Wi-Fi pubblica.

In aggiunta, gli utenti del servizio possono sfruttare un network di migliaia di server VPN sparsi in 105 Paesi. In questo modo è possibile accedere a Internet evitando blocchi geografici e censure: ExpressVPN è la scelta giusta per chi vuole una VPN da usare all’estero.

Da segnalare anche che l’accesso alla rete VPN avviene sempre ad alta velocità, grazie al protocollo proprietario Lighway, anche con la possibilità di accesso da 8 dispositivi in contemporanea (utilizzando le app per vari dispositivi messe a disposizione da ExpressVPN). L’uso della VPN avviene tramite una politica no log che garantisce l’assenza del tracciamento dell’attività dell’utente.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN ora costa 4,87 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis. La promozione include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi l’attivazione del servizio.