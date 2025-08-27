 VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore

ExpressVPN è la scelta giusta per attivare una VPN da usare all'estero: ora ci sono 4 mesi gratis aggiuntivi con l'offerta di oggi.
VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore
Sicurezza VPN
ExpressVPN è la scelta giusta per attivare una VPN da usare all'estero: ora ci sono 4 mesi gratis aggiuntivi con l'offerta di oggi.

ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare una VPN per connettersi dall’estero esattamente come se si stesse effettuando l’accesso dall’Italia. Il servizio garantisce una connessione sicura e veloce con la possibilità di aggirare blocchi geografici online, grazie a un network di server distribuito in decine e decine di Paesi.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un costo ridotto a 4,87 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Attiva qui ExpressVPN

expressvpn

ExpressVPN: l’offerta da cogliere al volo

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi. Il servizio garantisce la possibilità di sfruttare la connessione protetta dalla crittografia, in modo da rendere sicuro anche un accesso a Internet che avviene da una rete Wi-Fi pubblica.

In aggiunta, gli utenti del servizio possono sfruttare un network di migliaia di server VPN sparsi in 105 Paesi. In questo modo è possibile accedere a Internet evitando blocchi geografici e censure: ExpressVPN è la scelta giusta per chi vuole una VPN da usare all’estero.

Da segnalare anche che l’accesso alla rete VPN avviene sempre ad alta velocità, grazie al protocollo proprietario Lighway, anche con la possibilità di accesso da 8 dispositivi in contemporanea (utilizzando le app per vari dispositivi messe a disposizione da ExpressVPN). L’uso della VPN avviene tramite una politica no log che garantisce l’assenza del tracciamento dell’attività dell’utente.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN ora costa 4,87 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis. La promozione include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi l’attivazione del servizio.

Attiva qui ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre

Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre
Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp

Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app

Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app
Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre

Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre
Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp

Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app

Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app
Davide Raia
Pubblicato il
27 ago 2025
Link copiato negli appunti