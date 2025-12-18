 VPN da usare all'estero a Natale? C'è ExpressVPN in super offerta
Con ExpressVPN è possibile accedere alla migliore VPN da usare all'estero: ecco la promozione giusta per accedere al servizio e risparmiare.
Sicurezza VPN
La VPN da scegliere in vista di un viaggio all’estero non può che essere ExpressVPN, servizio di riferimento per il settore che può garantire una connessione veloce, protetta dalla crittografia e con la possibilità di aggirare facilmente blocchi geografici online. Grazie alla promo in corso, la VPN ora è disponibile con il 74% di sconto.

In questo modo, il servizio costa 2,99 euro al mese, scegliendo il piano 2 anni + 4 mesi. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Il servizio in questione include 30 giorni di garanzia di rimborso.

ExpressVPN: la VPN giusta per un viaggio all’estero

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e con una politica zero log relativa al monitoraggio dell’attività dell’utente. Di conseguenza, è possibile usare la VPN in sicurezza anche quando ci si connette da una rete non privata.

Il servizio, inoltre, propone un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese e, quindi, navigare senza blocchi geografici e censure online.

Da segnalare anche la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, e la presenza di servizi aggiuntivi come il blocco annunci e la protezione contro i siti dannosi.

Sfruttando la promo in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

La promozione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono di utilizzare per la prima volta la VPN. Ci sono anche alcuni piani aggiuntivi che includono servizi di sicurezza e bonus extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 dic 2025

