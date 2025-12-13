VPN da usare all'estero: ora bastano 1,11 euro al mese

Per una VPN illimitata, ideale anche per l’uso durante un viaggio all’estero, ora bastano 1,11 euro al mese. La promo da cogliere al volo riguarda PrivadoVPN, servizio sempre più punto di riferimento del settore.

Con l’offerta in corso, infatti, è possibile accedere al prezzo indicato optando per il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di PrivadoVPN.

La VPN giusta da usare all’estero

Con PrivadoVPN è possibile accedere a un network di server VPN che copre decine di Paesi in tutto il mondo. Direttamente tramite l’app del servizio, quindi, è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e, quindi, spostare il proprio IP in modo da evitare blocchi geografici e censure online, soprattutto durante un viaggio all’estero.

Il servizio, inoltre, include la crittografia del traffico dati oltre a una politica zero log, per navigare in sicurezza e senza tracciamento anche quando si accede a Internet da una rete non sicura. L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app di PrivadoVPN per tutti i principali sistemi operativi. Il servizio include anche il blocco per gli annunci pubblicitari e il sistema di prevenzione delle minacce oltre a strumenti di controllo parentale, per una maggiore sicurezza durante l’uso.

Grazie alla promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo. L’attivazione consente l’utilizzo immediato del servizio, senza tempi di attesa.