 VPN da usare all'estero: ora bastano 1,11 euro al mese
Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ideale da usare all'estero con un prezzo di appena 1,11 euro al mese, ecco la promo.
Sicurezza VPN
Per una VPN illimitata, ideale anche per l’uso durante un viaggio all’estero, ora bastano 1,11 euro al mese. La promo da cogliere al volo riguarda PrivadoVPN, servizio sempre più punto di riferimento del settore.

Con l’offerta in corso, infatti, è possibile accedere al prezzo indicato optando per il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Attiva qui PrivadoVPN

PrivadoVPN

La VPN giusta da usare all’estero

Con PrivadoVPN è possibile accedere a un network di server VPN che copre decine di Paesi in tutto il mondo. Direttamente tramite l’app del servizio, quindi, è possibile selezionare un server situato in un altro Paese e, quindi, spostare il proprio IP in modo da evitare blocchi geografici e censure online, soprattutto durante un viaggio all’estero.

Il servizio, inoltre, include la crittografia del traffico dati oltre a una politica zero log, per navigare in sicurezza e senza tracciamento anche quando si accede a Internet da una rete non sicura. L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app di PrivadoVPN per tutti i principali sistemi operativi. Il servizio include anche il blocco per gli annunci pubblicitari e il sistema di prevenzione delle minacce oltre a strumenti di controllo parentale, per una maggiore sicurezza durante l’uso.

Grazie alla promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo. L’attivazione consente l’utilizzo immediato del servizio, senza tempi di attesa.

Attiva qui PrivadoVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 dic 2025

