VPN da usare in viaggio a fine 2025: questa è la migliore

Usare una VPN in viaggio è sempre più importante. Un servizio di questo tipo, infatti, garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si utilizza una rete pubblica, e permette di aggirare blocchi geografici e censure.

L’offerta giusta su cui puntare oggi è, senza dubbio, Surfshark. Il servizio in questione mette a disposizione una VPN illimitata e ricca di vantaggi con un costo di 1,99 euro al mese per il piano da 27 mesi, con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark.

La VPN da attivare in viaggio

Con Surfshark è possibile attivare una VPN illimitata con accesso a Internet con la protezione della crittografia, quindi senza tracciamento durante l’utilizzo. Si tratta di un sistema essenziale per poter navigare in sicurezza e con il rispetto della propria privacy quando si sfrutta un accesso a Internet non privato, come una rete Wi-Fi pubblica.

Nello stesso tempo, la VPN mette a disposizione dei suoi utenti un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, scegliere un server situato in un altro Paese diventa facilissimo. Direttamente dall’app di Surfshark è possibile “spostare” il proprio IP e navigare senza censure. L’uso del servizio può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso, il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato, proposto da Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per chi è alla ricerca di una VPN da attivare per navigare in sicurezza in viaggio.