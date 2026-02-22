VPN da usare in viaggio: ecco la scelta migliore da attivare oggi

Per attivare una nuova VPN da usare durante un viaggio all’estero, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere NordVPN. Il servizio è disponibile in offerta con uno sconto del 76% che taglia il prezzo fino a 2,98 euro al mese. La promo è legata all’attivazione del piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Per accedere allo sconto basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

NordVPN: la VPN giusta da usare in viaggio oggi

NordVPN è la soluzione giusta per chi viaggia all’estero, garantendo la possibilità di navigare in sicurezza, senza tracciamento e senza blocchi geografici. Il servizio, infatti, si caratterizza per:

la crittografia del traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si usa una rete non privata

per un accesso sicuro a Internet anche quando si usa una rete non privata la possibilità di navigare senza blocchi su base geografica sfruttando un network di server che consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese facilmente

sfruttando un network di server che consente di “spostare” il proprio IP in un altro Paese facilmente l’accesso alla rete VPN con una politica no log e, quindi, senza il tracciamento della propria attività

e, quindi, senza il tracciamento della propria attività la possibilità di utilizzo del servizio da 10 dispositivi in contemporanea per account

NordVPN, quindi, ha tutte le carte in regola per poter essere considerata come la scelta giusta per una nuova VPN illimitata. Il prezzo è ridotto a 2,98 euro al mese. L’offerta è legata all’attivazione del piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi per un totale di 28 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “provare” la VPN e eventualmente richiedere il rimborso integrale dell’importo speso. Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto, andando poi ad attivare la versione desiderata del servizio, sfruttando lo sconto del 76% sul prezzo.