VPN da usare in viaggio: occasione imperdibile per attivare oggi la migliore

Prima di partire per una vacanza (soprattutto all’estero) è utile “mettere in valigia” una VPN. Un servizio di questo tipo, infatti, si rivela essenziale per chi viaggia garantendo la possibilità di criptare il traffico dati, rendendo sicura anche una connessione da un Wi-Fi pubblico, e di evitare blocchi geografici online, grazie alla possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

La VPN da scegliere oggi è NordVPN. Con la promo estiva e il codice sconto BLAZE5, infatti, è ora possibile ridurre in modo significativo il costo della VPN. Il piano biennale, infatti, con uno sconto del 72% e con un extra sconto del 5%. Sommando le due promo, la spesa si riduce a 94,29 euro (IVA inclusa) per 24 mesi di utilizzo ovvero meno di 4 euro al mese.

Per tutti i nuovi utenti c’è anche una eSIM Saily in regalo, con traffico dati gratuito (fino a 10 GB, in base al piano scelto) per l’uso all’estero. La promozione descritta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

NordVPN: perché sceglierla oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la crittografia del traffico dati : questa funzione permette di proteggere le informazioni anche quando si utilizza una rete Wi-Fi non sicura

: questa funzione permette di proteggere le informazioni anche quando si utilizza una rete Wi-Fi non sicura una politica no log : in questo modo, i dati dell’utente durante l’utilizzo del servizio non vengono raccolti

: in questo modo, i dati dell’utente durante l’utilizzo del servizio non vengono raccolti un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo: in questo modo è possibile evitare blocchi geografici online

sparsi in tutto il mondo: in questo modo è possibile evitare blocchi geografici online la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea

Per iniziare a usare subito la VPN basta seguire il link qui di sotto e attivare la promo in corso.