VPN di Norton: sicurezza e privacy in un solo clic

Hai mai desiderato avere sicurezza e privacy online in un solo pacchetto? Norton ha esaudito il tuo desiderio con il suo servizio Secure VPN, ormai punto di riferimento nel mondo delle reti private virtuali. Con la VPN di Norton, puoi cambiare la tua posizione in un altro paese grazie alla vasta rete di server.

Sicurezza e privacy con Norton VPN: una soluzione completa

Oltre alla VPN, nel pacchetto di Norton 360 Deluxe è presente il suo celebre antivirus che difende contro malware, virus e altre minacce. Il vero vantaggio? Puoi installare sia la VPN che l’antivirus su 5 dispositivi, spaziando tra Mac, Windows, iPhone, Android e iPad. Un mix perfetto che ti fa dormire sonni tranquilli senza il timore di attacchi informatici.

Ora ti chiederai, quanto costa tutta questa meraviglia? Solo 39,99 euro per il primo anno, praticamente 3 euro al mese. In pratica, Norton te lo offre su un piatto d’argento.

Secure VPN offre la connessione illimitata con crittografia di livello militare e una politica no log che assicura tracciamento zero. Ottima anche per geolocalizzare il tuo IP, garantendo ulteriore sicurezza alla tua navigazione.

Il pacchetto antivirus e VPN è compatibile con 5 dispositivi contemporaneamente, senza distinzione di sistema operativo. E se ti preoccupa lo spazio sul tuo dispositivo mobile, non temere: puoi installare l’app Secure VPN anche senza l’antivirus, sfruttando tutti i vantaggi del servizio senza intasare la memoria. Sicurezza e privacy sono adesso garantite con questo grande servizio.