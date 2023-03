VPN di qualità? Ecco cosa ne pensano gli utenti Trustpilot

Quali sono i requisiti per definire una VPN “di qualità"?

Molto dipende dall’utilizzo primario dell’utente specifico anche se, come è ovvio, esistono delle innegabili priorità.

La sicurezza è, senza ombra di dubbio, una necessità di cui non si può fare a meno. Dalla crittografia alla protezione dei server, una Virtual Private Network che si rispetti deve curare questo aspetto in maniera puntigliosa.

In seconda battuta, vi è la questione privacy. Alcuni servizi del settore infatti, mantengono registri delle attività dei clienti: in questi casi, la piattaforma offre una protezione della riservatezza pressoché nulla.

Da non sottovalutare poi è anche la questione performance. A cosa serve una VPN se questa va a rendere la connessione alla rete lentissima? Soprattutto per chi intende utilizzare tali servizi per streaming o contesti simili, le prestazioni sono molto importanti.

A tal proposito si sono espressi, in maniera piuttosto evidente, gli utenti Trustpilot, premiando un nome piuttosto noto nel settore.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

VPN di qualità: Trustpilot premia PureVPN

Trustpilot è un’azienda danese, fondata da Peter Holten Mühlmann nel 2007. Questa si occupa di recensioni e, da diversi anni, è un vero e proprio punto di riferimento per i consumatori di tutto il mondo.

In questo contesto, PureVPN si è dimostrata una delle VPN maggiormente apprezzate dai clienti. Si parla di più di 15.000 recensioni, con una valutazione media di 4,7 stelle su 5. Un traguardo che denota, se ce ne fosse bisogno, della qualità proposta da questo servizio.

PureVPN è uno strumento facile da utilizzare, capace di funzionare sulle più svariate piattaforme come:

PC Windows

Mac

Linux

smartphone Android

iPhone

iPad

e su tutti i principali browser contemporanei.

La politica no-log certificata e l’assistenza clienti, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono ulteriori garanzie della flessibilità e duttilità offerte da tale azienda.

Infine, è bene tenere anche conto dell’attuale promozione.

Con il piano biennale di PureVPN, infatti, è possibile ottenere l’82% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.