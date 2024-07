VPN e ad-blocker: un connubio perfetto per la privacy online?

Cerchi un modo per mantenere al sicuro la tua navigazione online senza comprometterne la velocità? Ebbene, gli ad-blocker, uniti alle VPN, sono la coppia perfetta per proteggere la tua privacy online. Possiamo considerarli come una specie di scudo anti-pubblicità al tuo servizio.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: non tutte le VPN sono uguali, e non tutte offrono questo servizio. Quindi, stai alla larga soprattutto da quelle gratuite, che promettono tanto ma poi non mantengono nulla. Invece, trova l’offerta di prezzo giusta su una VPN di qualità, come la promo in corso di ExpressVPN.

Ad-blocker e il vantaggio delle VPN

Uno degli aspetti che pongono ExpressVPN nell’elité delle VPN è la sua capacità di assicurare prestazioni al top anche sotto traffico congestionato. Streaming senza buffering e gaming a ridotta latenza? Nessun problema!

Perché dovresti perdere tempo a guardare la rotellina del buffering girare mentre potresti invece già essere al quinto episodio di quella maratona di serie TV? ExpressVPN, con i suoi server situati in 105 paesi, ti consente di collegarti a un IP estero. Così non sarai più tartassato dalla pubblicità invadente soltanto perché hai aperto un sito che vende scarpe da tennis.

E cosa dire dei prezzi? Certo, potresti spendere quello che ti resta dello stipendio del mese in una VPN costosa, oppure puoi scegliere il piano annuale di ExpressVPN con lo sconto del 49%. Questo ti porta a pagare solo 6,67 euro al mese, con tre mesi gratis extra inclusi.

Concludendo il discorso, avere ExpressVPN è un po’ come andare al supermercato con soli 10 euro in tasca: alla fine qualcosa di buono da comprare trovi. In combinazione con l’ad-blocker, non solo navigherai al sicuro, ma anche senza la seccatura di vedere pubblicità di aspirapolveri mentre stai guardando una serie TV sul PC.