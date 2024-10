VPN e antivirus premium a 2,5 euro al mese per un anno con Norton

Se stai valutando l’acquisto di un servizio capace di garantirti la massima privacy online, ti segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale di Norton per il piano Norton Ultra VPN, che unisce una VPN premium a un antivirus pluripremiato al prezzo scontato di 2,5 euro al mese per un anno, l’equivalente di 29,99 euro.

Inoltre è possibile provare Norton Ultra VPN gratis per 30 giorni. Al termine del primo anno, l’abbonamento si rinnova a 94,99 euro, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo. In questo caso, non sono previsti costi aggiuntivi, fermo restando la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.

VPN e antivirus insieme a 2,5 euro al mese con Norton Ultra VPN

Con il piano Norton Ultra VPN la connessione Internet diventa in automatico più sicura e privata, con la garanzia di impedire alle società di terze parti di tracciare le proprie attività sul web. Tutto questo senza compromettere la velocità di navigazione, e di conseguenza l’esperienza d’uso che si ha quando si è connessi alla propria rete Wi-Fi casalinga.

Al di là poi del servizio VPN, il pacchetto di Norton si basa anche su una protezione in tempo reale da virus, malware, ransomware, phishing e altre truffe online. Sicurezza aggiuntiva anche per le proprie password, dato che è possibile creare, archiviare e gestire le credenziali in un unico luogo sicuro grazie a un potente password manager integrato.

Altri due elementi rilevanti inclusi sono il monitoraggio del Dark Web, grazie al quale si ricevono puntuali avvisi in caso di violazione dei propri dati personali, e l’opzione Protezione minori, che consente ai genitori di supervisionare e personalizzare le attività web dei più piccoli per mantenerli al sicuro dai pericoli della rete.

In questi giorni Norton Ultra VPN è disponibile al prezzo scontato di 29,99 euro per un anno, l’equivalente di 2,5 euro al mese. L’offerta può essere attivata direttamente online su questa pagina del sito ufficiale di Norton.