VPN e Giga di dati eSIM gratis a partire da 3,99 euro al mese

Un servizio VPN sicuro e veloce a partire da 3,99 euro al mese, in aggiunta a Giga di dati eSIM gratis per l’app Saily, punto di riferimento tra i servizi di eSIM internazionale: questa la nuova offerta estiva di NordVPN, riservata ai piani di due anni Base, Plus e Ultimate.

Da anni NordVPN rappresenta la soluzione migliore per chi è alla ricerca di una maggiore sicurezza e privacy online, oltre che di un’esperienza streaming al top. Puoi aderire all’ultima promozione in corso su questa pagina del sito ufficiale, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN: i piani di due anni in sconto fino al 69%

I prezzi dei piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 69%, con il piano Base che parte da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. Attraverso l’account Base si ottiene il pluripremiato servizio VPN insieme a 1 GB di dati eSIM.

Per ottenere anche l’opzione Threat Protection e un potente password manager, oltre a 3 GB di dati per l’app di eSIM internazionale Saily, occorre attivare il piano Plus a 4,99 euro al mese, per effetto dello sconto del 64%. Se invece si è interessati a una copertura assicurativa fino a 5.000 euro per eventuali truffe informatiche e frodi relative a uno o più acquisti online, la scelta ricade su Ultimate, in offerta a 7,49 euro al mese per 24 mesi grazie al 69% di sconto (il piano include inoltre 20 Giga gratis di dati eSIM).

Collegati a questa pagina del sito NordVPN per aderire alla nuova promo dell’estate. L’offerta è valida a tempo limitato, i prezzi potrebbe tornare ad alzarsi tra non molto.