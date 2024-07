VPN e IPv4: è ancora sicuro utilizzare questo protocollo?

Il protocollo IPv4, nonostante la sua età, è ancora il protocollo più utilizzato in attesa che il protocollo IPv6 si diffonda in maniera definitiva portando quei miglioramenti significativi in termini di sicurezza e capacità di indirizzamento rispetto al vecchio. Il fattore sicurezza, dunque, è importante ma può essere assicurato solo scegliendo un servizio VPN affidabile, con un’ottima tecnologia per la crittografia e una politica di non registrazione dei dati. NordVPN è adatta allo scopo.

Perché usare una VPN con il protocollo IPv4

Il fatto che IPv6 non sia ancora universalmente adottato spinge i principali servizi VPN a garantire, per il momento, il supporto soltanto a IPv4, seppur un aggiornamento sia ormai in vista anche in tal senso. Molte VPN sfruttano protocolli di sicurezza come IPsec per proteggere i dati trasmessi e prevengono che il tuo traffico venga reindirizzato su IPv6, laddove non sarebbe protetto dalle sue funzionalità.

Per questo utilizzare IPv4 con una VPN, specie se di qualità, è ancora sicura: basta che abbia una tecnologia di crittografia valida, un sistema di protezione dei tuoi dati e tutta una serie di funzioni accessorie che mirano a rendere la tua connessione sempre stabile, sicura e veloce.

