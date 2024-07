VPN e privacy nelle app di messaggistica: come chattare in modo riservato

Mantenere le proprie conversazioni confidenziali e al sicuro è importante. Che sia il racconto di un fatto imbarazzante, la condivisione di un segreto o un gossip su colleghi di lavoro, nessuno vorrebbe che il proprio messaggio venga resa pubblico o utilizzato per fini pubblicitari.

E qui entra in gioco l’utilizzo di una VPN, il servizio che garantisce la massima riservatezza quando ci si connette a Internet e si utilizzano le app di messaggistica istantanea. Una delle migliori è NordVPN, punto di riferimento del settore, in queste ore in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro.

Come chattare in modo riservato con una VPN

Per chattare in modo riservato, è importante scegliere un’app di messaggistica che utilizzi un sistema di crittografia adeguato. Tra le migliori app in questo senso si annoverano Telegram, Signal, Threema, iMessage e WhatsApp.

Ci sono poi diversi accorgimenti da prendere per rendere l’applicazione scelta ancora più sicura. Ad esempio, si dovrebbe evitare la connessione a una rete Wi-Fi pubblica e la trasmissione dei propri dati personali, come dettagli bancari, credenziali di accesso e password. Si dovrebbero anche ignorare i link sospetti, in modo da non cadere vittima di siti di phishing con tutte le conseguenze del caso.

Un altro ottimo modo per mantenere le proprie chat private è l’utilizzo di una VPN di qualità. Tra le migliori figura NordVPN, in grado di offrire un livello di sicurezza superiore grazie a funzionalità esclusive come Threat Protection Pro,che blocca gli annunci indesiderati, i malware e i tracker.

Con l’ultima offerta in corso, NordVPN è disponibile a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 69% sui piani di due anni.