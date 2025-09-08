VPN in forte sconto: promo ExpressVPN a -73% con 4 mesi gratis

È in corso un’offerta fino a -73% che ti permette di attivare l’abbonamento biennale a ExpressVPN risparmiando. Il forte sconto, però, non è l’unico vantaggio incluso nella promozione: ci sono anche 4 mesi di servizio gratis e l’accesso alla eSIM di holyday.com per viaggiare, se scegli una delle formule Avanzato o Pro. Vale a dire che, da qui all’inizio del 2028, potrai navigare e svolgere qualsiasi altra altra attività in piena sicurezza, con i tuoi dati e la tua privacy sempre protetti, aggirando blocchi e censure territoriali.

L’imperdibile offerta di ExpressVPN

La Virtual Private Network è composta da server in 105 paesi del mondo, ai quali collegarsi per navigare con indirizzi IP geolocalizzati ad esempio negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, in Svizzera oppure in Italia (particolarmente utile se ti trovi all’estero). Le informazioni inviate e ricevute sono protette da crittografia avanzata, con tecnologia TrustedServer e zero compromessi in termini di velocità. È inoltre garantita la piena compatibilità con tutti i dispositivi e le piattaforme. Dai uno sguardo al sito ufficiale per saperne di più in merito alle funzionalità.

La tutela della privacy è garantita anche dalla rigorosa politica no-log adottata, per assicurare che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa. In caso di necessità potrai rivolgerti a un servizio di assistenza attivo 24/7 in live chat.

Ricapitolando: scegli il piano che preferisci tra Base, Avanzato e Pro per l’abbonamento a ExpressVPN. Grazie alla promo in corso puoi risparmiare fino al 73%, senza rinunciare alla qualità di un servizio premiato per la sua affidabilità e per le prestazioni elevate. Avrai inoltre a disposizione ben 30 giorni, dal momento della sottoscrizione, per richiedere eventualmente un rimborso completo della spesa nel caso non dovesse soddisfare le tue aspettative.