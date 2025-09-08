 VPN in forte sconto: promo ExpressVPN a -73% con 4 mesi gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN in forte sconto: promo ExpressVPN a -73% con 4 mesi gratis

Naviga protetto e sicuro fino all'inizio del 2028: la super promozione lanciata da ExpressVPN è esattamente quello che stai cercando.
VPN in forte sconto: promo ExpressVPN a -73% con 4 mesi gratis
Sicurezza VPN
Naviga protetto e sicuro fino all'inizio del 2028: la super promozione lanciata da ExpressVPN è esattamente quello che stai cercando.

È in corso un’offerta fino a -73% che ti permette di attivare l’abbonamento biennale a ExpressVPN risparmiando. Il forte sconto, però, non è l’unico vantaggio incluso nella promozione: ci sono anche 4 mesi di servizio gratis e l’accesso alla eSIM di holyday.com per viaggiare, se scegli una delle formule Avanzato o Pro. Vale a dire che, da qui all’inizio del 2028, potrai navigare e svolgere qualsiasi altra altra attività in piena sicurezza, con i tuoi dati e la tua privacy sempre protetti, aggirando blocchi e censure territoriali.

Attiva ExpressVPN in forte sconto

L’imperdibile offerta di ExpressVPN

La Virtual Private Network è composta da server in 105 paesi del mondo, ai quali collegarsi per navigare con indirizzi IP geolocalizzati ad esempio negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, in Svizzera oppure in Italia (particolarmente utile se ti trovi all’estero). Le informazioni inviate e ricevute sono protette da crittografia avanzata, con tecnologia TrustedServer e zero compromessi in termini di velocità. È inoltre garantita la piena compatibilità con tutti i dispositivi e le piattaforme. Dai uno sguardo al sito ufficiale per saperne di più in merito alle funzionalità.

L'offerta di ExpressVPN: fino al 73% di sconto

La tutela della privacy è garantita anche dalla rigorosa politica no-log adottata, per assicurare che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa. In caso di necessità potrai rivolgerti a un servizio di assistenza attivo 24/7 in live chat.

Attiva ExpressVPN in forte sconto

Ricapitolando: scegli il piano che preferisci tra Base, Avanzato e Pro per l’abbonamento a ExpressVPN. Grazie alla promo in corso puoi risparmiare fino al 73%, senza rinunciare alla qualità di un servizio premiato per la sua affidabilità e per le prestazioni elevate. Avrai inoltre a disposizione ben 30 giorni, dal momento della sottoscrizione, per richiedere eventualmente un rimborso completo della spesa nel caso non dovesse soddisfare le tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN: tanti servizi nelle mani di pochi gestori

VPN: tanti servizi nelle mani di pochi gestori
ExpressVPN: la VPN perfetta per viaggi, lavoro e intrattenimento a prezzo wow

ExpressVPN: la VPN perfetta per viaggi, lavoro e intrattenimento a prezzo wow
Disney+: guardalo all'estero con ExpressVPN, ora a meno di 5€/mese

Disney+: guardalo all'estero con ExpressVPN, ora a meno di 5€/mese
Total VPN: sicurezza completa con VPN, Antivirus e Adblock a soli 1,59 € al mese

Total VPN: sicurezza completa con VPN, Antivirus e Adblock a soli 1,59 € al mese
VPN: tanti servizi nelle mani di pochi gestori

VPN: tanti servizi nelle mani di pochi gestori
ExpressVPN: la VPN perfetta per viaggi, lavoro e intrattenimento a prezzo wow

ExpressVPN: la VPN perfetta per viaggi, lavoro e intrattenimento a prezzo wow
Disney+: guardalo all'estero con ExpressVPN, ora a meno di 5€/mese

Disney+: guardalo all'estero con ExpressVPN, ora a meno di 5€/mese
Total VPN: sicurezza completa con VPN, Antivirus e Adblock a soli 1,59 € al mese

Total VPN: sicurezza completa con VPN, Antivirus e Adblock a soli 1,59 € al mese
Davide Tommasi
Pubblicato il
8 set 2025
Link copiato negli appunti