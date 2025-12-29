 VPN illimitata: -70% con Avast e l'antivirus è incluso
Con Avast è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi: basta scegliere il bundle Avast Ultimate ora proposto in sconto del 70%.
Per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata, in modo da poter contare su una connessione sicura e senza tracciamento, la soluzione giusta è rappresentata da Avast e, in particolare, dal bundle Avast Ultimate che unisce diversi servizi di sicurezza in un unico abbonamento.

Oltre alla Secure Line VPN, il servizio di VPN illimitata di Avast, il bundle include anche il sistema antivirus e antimalware e altri tool di sicurezza. Il prezzo è di 31,50 euro per un anno con attivazione su 1 PC Windows oppure di 38,99 euro per un anno e con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS).

La promozione in corso garantisce uno sconto del 70% sul costo del servizio. I prezzi indicati sono IVA inclusa e per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Avast.

Attiva qui l’offerta di Avast

Avast Ultimate: VPN illimitata e molto altro

Con Avast Ultimate è possibile sfruttare il servizio Secure Line VPN per poter contare su una connessione VPN illimitata e sicura, in modo da navigare senza tracciamento e senza blocchi geografici, grazie a una rete di server estesa in tutto il mondo.

Il bundle include anche il sistema di protezione contro virus e malware oltre alla protezione contro i tentativi di phishing e contro i ransomware. Sono inclusi anche i tool AntiTrack, per la protezione dell’identità online, e Cleanup Premium, per ottimizzare il funzionamento del proprio computer.

Per acedere alla promo dedicata ad Avast Ultimate e utilizzare la VPN e tutti gli altri servizi proposti dall’azienda basta seguire il link qui di sotto. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Attiva qui l’offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 dic 2025

