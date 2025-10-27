VPN illimitata a 1,99 euro al mese: con quest'offerta ora è possibile

Private Internet Access è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata e sicura con un prezzo inferiore ai 2 euro al mese. Grazie alla promo in corso, relativa al piano 2 Anni + 2 Mesi, infatti, è ora possibile puntare su questa VPN con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Private Internet Access, tramite il box qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

VPN a meno di 2 euro: ecco l’offerta giusta

Private Internet Access propone ai suoi utenti tutto quello che serve per poter sfruttare una VPN illimitata e sicura con un prezzo super. Il servizio, infatti, si caratterizza per la crittografia del traffico dati e per una politica no log. In questo modo è possibile rendere sicura e privata una connessione anche se si utilizza una rete non privata (e quindi non sicura).

Il servizio permette di sfruttare un network di server distribuiti in 91 Paesi e, quindi, di spostare il proprio IP in un altro Paese, andando a evitare blocchi geografici e censure online. L’uso della rete VPN può avvenire da tutti i propri dispositivi, sfruttando le app di Private Internet Access per tutti i principali sistemi operativi.

Con la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi. Quest’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter testare la VPN ed eventualmente richiedere un rimborso dell’importo pagato.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.