VPN illimitata a un prezzo super: ecco la promo Black Friday di Surfshark

È il momento giusto per attivare una nuova VPN: con l’offerta del Black Friday (in anticipo) di Surfshark, infatti, è ora possibile acquistare una delle migliori VPN con un prezzo fortemente scontato. Scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (per un totale di 28 mesi di abbonamento), infatti, è possibile accedere alla VPN con un prezzo di 1,99 euro + IVA al mese.

Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso messa a disposizione dal servizio. Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark.

Cosa prevede l’offerta del Black Friday di Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN senza limiti che garantisce la protezione della crittografia, una politica no log e la possibilità di sfruttare server VPN sparsi in decine di Paesi in tutto il mondo.

In questo modo, per chi sceglie Surfshark c’è la possibilità di accedere alla rete VPN in sicurezza e con la massima privacy. Nello stesso tempo, inoltre, è possibile ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese, evitando censure e blocchi geografici online.

L’uso della VPN, inoltre, può avvenire tramite tutti i propri dispositivi, sfruttando le app messe a disposizione da Surfshark per tutti i principali sistemi operativi. In questo modo, è possibile utilizzare una VPN davvero senza limitazioni.

Con la promozione in corso, Surfshark è disponibile con un prezzo di 1,99 euro + IVA al mese (poco meno di 2,5 euro al mese di spesa effettiva) andando a scegliere il piano da 28 mesi. Questa promozione prevede la fatturazione anticipata, con una spesa complessiva di 67,98 euro e con una garanzia “soddisfatti o rimborsati” esercitabile entro 30 giorni.

La promozione in questione è disponibile tramite il box riportato qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.