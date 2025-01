VPN illimitata con 2 euro al mese: ora è possibile

La migliore VPN per rapporto qualità/prezzo da attivare in questo momento è, senza dubbio, Private Internet Access che ora può essere attivata con una spesa di 2 euro al mese. Il servizio, da tempo punto di riferimento per tantissimi utenti in tutto il mondo, è ora protagonista di una promo da cogliere al volo con il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi che viene proposto in sconto dell’81%.

Sfruttando questa promozione, infatti, Private Internet Access è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, con la garanzia di poter utilizzare la VPN per un totale di 26 mesi, senza interruzioni e limitazioni di alcun tipo. Per sfruttare la promo in corso è sufficiente visitare il sito ufficiale di Private Internet Access, disponibile tramite il link qui di sotto.

Private Internet Access: è la VPN da scegliere con 2 euro al mese

Con Private Internet Access è possibile sfruttare un servizio VPN senza limiti con tutte le caratteristiche giuste. La connessione è protetta dalla crittografia del traffico dati, per consentire una navigazione privata, con una politica “zero log” che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

A disposizione degli utenti, inoltre, c’è un network di server che copre 91 Paesi, in modo da aggirare facilmente blocchi geografici online. Il servizio, inoltre, è senza limiti di banda e può essere configurato in modo semplice, ricorrendo alle app messe a disposizione per tutti i principali sistemi operativi.

In questo modo, Private Internet Access è disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, optando per il piano biennale con 2 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Si tratta dell’occasione giusta per attivare una VPN da 2 euro al mese in grado di garantire una connessione sicura e illimitata, senza alcun tracciamento e con la possibilità di utilizzo da tutti i propri dispositivi.