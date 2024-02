VPN illimitata con IP dedicato e antivirus a meno di 2€ al mese con Private Internet Access

Tra i servizi più affidabili disponibili oggi sul mercato figura Private Internet Access, noto anche con l’acronimo PIA. In queste ore sul sito ufficiale è disponibile una super promo che consente di ottenere i primi due anni a soli 1,85 euro al mese, per effetto dell’83 per cento di sconto rispetto al prezzo di listino. In aggiunta segnaliamo anche i quattro mesi extra in regalo.

VPN 100% open source, ferrea politica no-log, supporto tecnico 24 ore su 24, sette giorni su sette, e la sua velocità sono tre elementi portanti di Private Internet Access. A questi si aggiungono poi funzionalità esclusive per la sicurezza come un IP dedicato e un antivirus integrato.

Private Internet Access: il piano di due anni è in sconto dell’83% sul sito ufficiale

Tra i vantaggi principali della VPN di PIA c’è proprio l’IP dedicato, che va a migliorare notevolmente la propria privacy attraverso un indirizzo esclusivo per avere sotto controllo la propria attività sul web.

Oltre all’IP dedicato c’è anche l’antivirus di PIA, attraverso cui ciascun utente può godere di una protezione completa in tempo reale e avvisi istantanei qualora vengano riscontrate delle minacce.

Da segnalare anche la rigorosa politica no-log seguita dall’azienda, a conferma della trasparenza di PIA, e la possibilità di estendere la VPN su un numero illimitato di dispositivi con un singolo account.

Approfitta della nuova promozione di Private Internet Access per sottoscrivere il piano di due anni a soli 1,85 euro al mese e risparmiare così l’83% sul prezzo consigliato. In più, puoi beneficiare di quattro mesi extra in regalo.

