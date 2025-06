VPN illimitata e protezione antivirus su 10 dispositivi: -60% con AVG

Con AVG è possibile sfruttare tutti gli strumenti giusti per proteggere il proprio dispositivo e tutti i propri dati durante la connessione a Internet. Il bundle AVG Ultimate, infatti, mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare i migliori sistemi di sicurezza dell’azienda.

Per chi sceglie il servizio, infatti, è possibile utilizzare la AVG Secure VPN, per una connessione VPN senza limiti di traffico e di banda, a cui si affianca il sistema antivirus, per la rilevazione e il blocco del software malevolo in tempo reale.

Sfruttando la promo in corso, AVG Ultimate è in sconto del 60%. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo: con l’offerta di oggi, infatti il bundle costa 51,99 euro per un anno (con una spesa effettiva di 4,33 euro al mese), IVA inclusa.

Tutti i software sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea. Per sfruttare l’offerta basta accedere al sito ufficiale di AVG tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere AVG

Con AVG è possibile massimizzare la protezione e contrastare tutte le minacce informatiche. Grazie alla AVG Secure VPN, infatti, il traffico dati è criptato e le informazioni trasmesse sono al sicuro. In più, è possibile scegliere un server di connessione situato in un altro Paese, ottenere un nuovo IP ed evitare blocchi geografici online.

C’è poi il sistema di protezione contro virus, malware e altre minacce informatiche. Senza appesantire il proprio dispositivo, il tool di AVG può offrire una protezione in tempo reale, andando a bloccare il software malevolo prima che questo riesca a entrare in azione e a colpire il sistema.

L’azienda, inoltre, mette a disposizione degli utenti anche sistema anti-monitoraggio AVG AntiTrack, il tool AVG TuneUp per ottimizzare le prestazioni e la protezione contro il phishing. Tutti gli strumenti sono utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea, tra computer, smartphone e tablet.

Con la promozione corso e lo sconto del 60% è possibile attivare il AVG Ultimate, accedendo a tutti gli strumenti di protezione, con un costo di 51,99 euro per un anno, senza vincoli di rinnovo e con possibilità di esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.