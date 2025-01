VPN in offerta a 2,19 euro al mese per 2 anni con CyberGhost

Con l’inizio del nuovo anno CyberGhost ha rilanciato una nuova offerta sul piano VPN della durata di due anni: grazie allo sconto dell’82%, i primi 24 mesi sono in promo a 2,19 euro al mese, a cui si aggiungono 2 mesi extra di servizio in regalo. La promozione è completata dalla garanzia di rimborso di 45 giorni, il periodo di tempo più grande che un servizio come questo concede ai suoi utenti.

Una crittografia di primo livello, un numero di server VPN che supera tutte le aspettative e una politica no-log ferrea: questi i principali punti di forza di CyberGhost VPN, che è da considerarsi come una delle migliori rete private virtuali per rapporto qualità-prezzo.

L’offerta, che sconta il prezzo della VPN di due anni dell’82%, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale CyberGhost.

VPN in offerta a 2,19 euro al mese con CyberGhost

Affidarsi a CyberGhost significa mettere in cassaforte i propri dati personali. Merito in primis dell’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, al momento la migliore del settore. Si tratta infatti dello stesso livello utilizzato ai più alti vertici di Stati e agenzie militari in tutto il mondo.

Un altro motivo per cui questa VPN mette al sicuro i dati degli utenti è l’utilizzo di una politica no-log. In breve, ciò significa che nessuno dei dipendenti che compongono lo staff di Surfshark può avere accesso alle informazioni sensibili dei clienti che utilizzano il servizio.

Infine, è una delle reti private virtuali che meglio si adattano all’utilizzo dello streaming. Se dunque si sta scegliendo una VPN per sbloccare la visione dei propri contenuti preferiti, la velocità elevata e il numero dei server VPN dislocati in tutto il mondo possono fare la differenza.

