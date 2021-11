Oggi vediamo le più interessanti e convenienti promozioni sull’acquisto delle migliori VPN valide in occasione del Black Friday e del Cyber Monday per questo mese di Novembre.

Tra le varie proposte ne abbiamo selezionate tre e riguardano ExpressVPN, CyberGhost e Private Internet Access (PIA).

ExpressVPN: i dettagli

ExpressVPN è una soluzione davvero interessante disponibile con un interessante sconto del 49% sul piano annuale con un’aggiunta di 3 mesi completamente gratis. La VPN in questione utilizza server molto veloci adatti per lo streaming e quindi abilita il blocco geolocalizzato di Netflix, Prime Video e Disney+. In questo modo sarà possibile accedere al catalogo straniero di queste piattaforme.

Questa VPN è disponibile in versione multipiattaforma con un esclusivo sconto grazie al Black Friday e Cyber Monday.

ExpressVPN offre anche la possibilità di provare il servizio per 30 giorni e poi richiedere il rimborso.

CyberGhost: i dettagli

Anche in questo caso la VPN di CyberGhost oltre a garantire la privacy online è adattata per la visione di contenuti in streaming di altri Paesi. Inoltre, dispone di un alto grado di crittografia ed utilizza una policy no-log che in pratica non raccoglie alcun dato dell’utente.

I server inclusi sono dislocati in oltre 90 Paesi e sono quasi 7.000. Anche in questo caso la soluzione è disponibile per smartphone, tablet, PC, Android TV e console.

È l’unica VPN delle tre che abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo ad offrire ben 45 giorni di prova, sempre con la formula soddisfatti o rimborsati.

In questo caso, grazie alle promo Black Friday e Cyber Monday, il piano biennale è acquistabile a soli 2,25$ al mese con altri due mesi completamente gratis.

Private Internet Access (PIA): i dettagli

La terza ed ultima soluzione è anche una delle più convenienti. Grazie al periodo promozionale è possibile usufruire di uno sconto esclusivo dell’85% sul piano triennale. Questa VPN è anche quella con più server disponibili. Stiamo parlando di 12.500 server dislocati in 75 Paesi di tutto il mondo.

Anche in questo caso la crittografia è di livello militare e la politica aziendale è di tipo no-log, proprio come la precedente soluzione.

PIA o meglio Private Internet Access offre anche 30 giorni con garanzia di rimborso. Nello specifico, è disponibile in promo a soli 1,79€ al mese per 3 anni con altri 3 mesi completamente gratis.