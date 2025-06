VPN in vacanza: ecco perché questa è la scelta giusta per tutti

Poter contare su una VPN in vacanza è utilissimo, soprattutto se il viaggio è all’estero. La soluzione giusta su cui puntare in questo momento non può che essere NordVPN che rappresenta la migliore VPN da attivare oggi.

Ci sono vari motivi per cui scegliere NordVPN per una VPN da usare in vacanza è una scelta consigliata. Attualmente, il prezzo è scontato del 70%, con un costo che si riduce a 3,39 euro al mese scegliendo il piano biennale.

In aggiunta, chi attiva NordVPN può contare su una eSIM Saily per avere Internet all’estero con fino a 10 GB gratis. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati oltre a una politica no log, che elimina il tracciamento durante l’uso della rete. In questo modo, la connessione è sicura anche quando l’accesso a Internet avviene tramite una rete pubblica e non sicura.

Ad arricchire il servizio c’è la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server che copre oltre 100 Paesi al mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici online e accedere a Internet senza censure.

Da segnalare anche che la VPN permette l’utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda. Può essere utilizzata su più dispositivo (anche da più persone) senza rallentamenti e garantendo sempre una protezione elevata.

Con l’offerta in corso è possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,39 euro al mese e con la possibilità di ottenere una eSIM Saily con fino a 10 GB gratis. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.