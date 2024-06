VPN in viaggio: risparmia su voli e hotel con questi trucchi

I prezzi di voli e hotel non sono più quelli di una volta, volendo prendere in prestito un vecchio detto riferito alle stagioni. E questo è un problema, in particolare per chi ama viaggiare all’estero.

Se stai organizzando una vacanza fuori dall’Italia in queste settimane e sei alla ricerca di uno o più “trucchi” per risparmiare, ti consigliamo di affidarti a una VPN, il servizio di rete virtuale privata che offre una privacy totale e una funzionalità speciale in grado di farti risparmiare dei soldi. Uno dei migliori fornitori in questo settore è NordVPN, al momento in offerta al prezzo scontato di 3,69 euro al mese per due anni grazie alla promozione di Primavera.

I trucchi per risparmiare su voli e hotel con una VPN

Ecco la lista dei migliori “trucchi” per risparmiare sul budget della prossima vacanza, soprattutto riguardo alla spesa per i biglietti aerei e le notti in hotel:

Attiva una VPN e simula una connessione in un Paese dove il costo della vita è di gran lunga inferiore rispetto all’Italia.

e simula una connessione in un Paese dove il costo della vita è di gran lunga inferiore rispetto all’Italia. Usa la modalità in incognito del browser .

. Cancella la cronologia dei browser prima di effettuare una nuova ricerca.

prima di effettuare una nuova ricerca. Sii flessibile con le date del viaggio.

del viaggio. Prenota la vacanza con qualche mese in anticipo .

. Confronta i prezzi di voli e hotel su più siti.

Il “trucco” che regala maggiori soddisfazioni ha per protagonista la VPN: recenti studi confermano infatti che l’uso di una VPN consente di risparmiare il 15% sui voli aerei e il 20% sugli hotel.

Tra i tanti fornitori VPN, il punto di riferimento in Italia e all’estero rimane NordVPN, attualmente in offerta al prezzo scontato di 3,69 euro al mese. La promozione prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una gift card fino a 50 euro.