VPN, l'offerta del Black Friday: NordVPN a -74% con 3 mesi gratis

Evita il phishing, le truffe e i malware, proteggi i tuoi dati e account, evita i blocchi geografici e naviga in modo 100% anonimo con NordVPN: è già disponibile l’offerta del Black Friday, con uno sconto del 74% sul prezzo dell’abbonamento biennale e 3 mesi gratis. Una super promozione che ti permetterà di tutelare la privacy fino all’inizio del 2028.

NordVPN lancia la sua offerta per il Black Friday

La VPN premium fa parte di un pacchetto più ampio, tanto da poter parlare di una vera e propria suite per la cybersecurity. È infatti affiancata da funzionalità come il blocker per le pubblicità e il tracciamento, un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner con avvisi immediati in caso di violazioni e 1 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione crittografata. Ci sono anche l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite derivanti da frodi informatiche o furti d’identità e lo strumento Incogni per rimuovere le informazioni personali raccolte dai broker online. Visita il sito ufficiale per altri dettagli sulle caratteristiche incluse.

Gestita da Nord Security, la Virtual Private Network è composta da migliaia di server distribuiti in 165 location di tutto il mondo, ai quali collegarsi per nascondere il proprio indirizzo IP reale. La si può configurare e utilizzare su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, proteggendo dunque smartphone, tablet, computer desktop e laptop, ma anche TV, schede Raspberry Pi e visori Meta Quest.

Si parte da soli 2,99 euro al mese, come già scritto grazie allo sconto del 74% e ai 3 mesi gratis proposti dall’offerta di NordVPN per il Black Friday. Scegli la formula più adatta a te, tra Base, Plus e Ultimate. Inoltre, nell’eventualità in cui il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, sarà possibile richiedere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione.