Una VPN per Natale: l'affare da mettere sotto l'albero

Lascia perdere l’ennesimo maglione, la sciarpa o il paio di guanti che non indosserai mai. Non perdere tempo con i soliti regali pacchiani destinati a finire in fondo a qualche scatolone impolverato: questo Natale regalati 27 mesi di abbonamento a una VPN premium a un prezzo davvero stracciato. Il merito è dell’offerta lanciata da NordVPN che propone uno sconto del 74% sulla sottoscrizione biennale con 3 mensilità gratis.

-74% e 3 mesi gratis con il Natale di NordVPN

Potrai utilizzare la Virtual Private Network su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente, per navigare in modo del tutto anonimo ed evitare qualsiasi blocco territoriale. Lo stesso vale per le censure e le forme di tracciamento online, così da non doverti più preoccupare della profilazione mentre svolgi qualsiasi attività in rete. Seleziona l’indirizzo IP da cui far transitare il traffico dati, tra quelli di oltre 8.700 server sparsi nel mondo. Un vero e proprio alleato nella tutela della privacy e delle informazioni personali. Scopri tutte le funzionalità incluse nella pagina dedicata.

Con la sua offerta di Natale appena lanciata, NordVPN ti propone il 74% di sconto e 3 mesi gratis su tutti i piani biennali: Base, Plus e Ultimate. Scegli quello che preferisci, in base alle tue esigenze, quelli più avanzati aggiungono caratteristiche come 1 TB di spazio crittografato per il backup sul cloud, un password manager multipiattaforma e l’assistenza per il recupero delle perdite da eventuali truffe informatiche.

Non ci sono compromessi in termini di velocità e nemmeno per quanto riguarda la compatibilità, grazie alle applicazioni e alle estensioni disponibili per ogni sistema operativo e browser, così da proteggere i tuoi dati sempre e ovunque. Inoltre, se il servizio non soddisferà le aspettative, potrai ottenere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni. Cosa chiedere di più?