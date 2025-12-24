 Una VPN sotto l'albero: l'offerta di Surfshark, fino al 2028
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Una VPN sotto l'albero: l'offerta di Surfshark, fino al 2028

Non lasciarti sfuggire l'occasione, risparmia fino all'87% e ottieni 3 mesi extra gratis con l'offerta invernale sulla VPN di Surfshark.
Una VPN sotto l'albero: l'offerta di Surfshark, fino al 2028
Sicurezza VPN
Non lasciarti sfuggire l'occasione, risparmia fino all'87% e ottieni 3 mesi extra gratis con l'offerta invernale sulla VPN di Surfshark.

Sei ancora in tempo per mettere una VPN sotto l’albero, con l’offerta invernale di Surfshark. E non devi nemmeno aspettare che Babbo Natale arrivi a consegnartela scendendo dal camino: subito dopo l’attivazione potrai iniziare a utilizzarla, per navigare protetto e al sicuro fino al 2028 inoltrato. Vediamo di cosa si tratta e perché la promozione è molto vantaggiosa.

Attiva l’offerta di Surfshark

Approfitta dell’offerta invernale di Surfshark

Include tutto il necessario per la tutela della privacy a partire da una rete composta da più di 4.500 server in 100 paesi del mondo. Collegati a uno dove vuoi e ottieni un indirizzo IP localizzato in Europa, nelle Americhe, nella regione Asia Pacifico, in Medio Oriente o in Africa. A questi si aggiungono strumenti avanzati come il blocco delle pubblicità, dei fastidiosi pop-up e dei tracker che monitorano l’attività online per la profilazione e l’advertising personalizzato. Non ci sono comprimessi nemmeno in termini di velocità, così da risultare all’altezza anche di chi vuole giocare in multiplayer senza lag o guardare contenuti 4K in streaming. Scopri di più sul sito ufficiale.

L'offerta invernale di Surfshark

Come anticipato, l’offerta invernale di Surfshark propone uno sconto fino all’87% rispetto al listino ufficiale e ben 3 mesi extra con la sottoscrizione dell’abbonamento biennale. Si traduce in una spesa di soli 1,99 euro al mese scegliendo il piano Starter. In alternativa ci sono le formule One e One+.

Attiva l’offerta di Surfshark

Sei ancora indeciso? Ti segnaliamo che puoi contare sulla garanzia soddisfatto o rimborsato che, entro 30 giorni, ti permetterà eventualmente di recuperare la cifra per intero. Chiudiamo con la ciliegina sulla torta: la VPN può essere configurata e utilizzata su un numero illimitato di dispositivi, così da proteggere tutti quelli che utilizzi, dagli smartphone ai tablet, dai computer desktop e laptop ai lettori multimediali collegati al televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Total Security Ultimate VPN: offerta natalizia 3-in-1 con sconto dell'80%

Total Security Ultimate VPN: offerta natalizia 3-in-1 con sconto dell'80%
Nuova VPN per Natale: a questo prezzo Surfshark non ha rivali

Nuova VPN per Natale: a questo prezzo Surfshark non ha rivali
4 mesi gratis e 79% di sconto per la VPN numero 1 in Italia

4 mesi gratis e 79% di sconto per la VPN numero 1 in Italia
Avast Ultimate: -70% per il bundle che unisce antivirus e VPN

Avast Ultimate: -70% per il bundle che unisce antivirus e VPN
Total Security Ultimate VPN: offerta natalizia 3-in-1 con sconto dell'80%

Total Security Ultimate VPN: offerta natalizia 3-in-1 con sconto dell'80%
Nuova VPN per Natale: a questo prezzo Surfshark non ha rivali

Nuova VPN per Natale: a questo prezzo Surfshark non ha rivali
4 mesi gratis e 79% di sconto per la VPN numero 1 in Italia

4 mesi gratis e 79% di sconto per la VPN numero 1 in Italia
Avast Ultimate: -70% per il bundle che unisce antivirus e VPN

Avast Ultimate: -70% per il bundle che unisce antivirus e VPN
Davide Tommasi
Pubblicato il
24 dic 2025
Link copiato negli appunti