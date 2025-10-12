 VPN per Android e iPhone: ora bastano meno di 2 €/mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN per Android e iPhone: ora bastano meno di 2 €/mese

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN per dispositivi Android e iPhone con un prezzo inferiore ai 2 euro al mese: ecco la promo.
VPN per Android e iPhone: ora bastano meno di 2 €/mese
Sicurezza VPN
Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN per dispositivi Android e iPhone con un prezzo inferiore ai 2 euro al mese: ecco la promo.

Poter contare su una VPN per il proprio smartphone Android oppure per l’iPhone (o l’iPad) è sempre più importante. Un servizio di questo tipo, infatti, protegge i dati di connessione con la crittografia e, nello stesso tempo, permette di aggirare blocchi geografici, grazie alla possibilità di selezionare un server situato in un altro Paese.

Il servizio giusto su cui puntare è Private Internet Access che, con la promo in corso, permette di ridurre il costo della VPN fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e con anche una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i nuovi utenti.

L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, che permette di raggiungere il sito ufficiale di Private Internet Access da cui attivare il servizio.

Attiva qui Private Internet Access

Private Internet Access offerta VPN 2025

Perché puntare su Private Internet Access

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN utilizzabile su tutti i propri dispositivi e, quindi, su smartphone e tablet Android, su iPhone, su iPad  e anche su computer.

Il servizio permette di criptare il traffico dati, senza rallentamenti per la connessione, in modo da poter mettere al sicuro i propri dati durante l’accesso a Internet quando si usa, ad esempio, un Wi-Fi pubblico.

In aggiunta, Private Internet Access permette di sfruttare un network di migliaia di server. In questo modo è possibile selezionare il server situato in un altro Paese ed evitare blocchi geografici online.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui Private Internet Access

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Qantas: online i dati di 5,7 milioni di clienti

Qantas: online i dati di 5,7 milioni di clienti
La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi gratis

La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi gratis
PC lento? CCleaner te lo velocizza: provalo in sconto del 70%

PC lento? CCleaner te lo velocizza: provalo in sconto del 70%
Antivirus, VPN, adblock e password manager: TotalAV è in sconto a 49€

Antivirus, VPN, adblock e password manager: TotalAV è in sconto a 49€
Qantas: online i dati di 5,7 milioni di clienti

Qantas: online i dati di 5,7 milioni di clienti
La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi gratis

La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi gratis
PC lento? CCleaner te lo velocizza: provalo in sconto del 70%

PC lento? CCleaner te lo velocizza: provalo in sconto del 70%
Antivirus, VPN, adblock e password manager: TotalAV è in sconto a 49€

Antivirus, VPN, adblock e password manager: TotalAV è in sconto a 49€
Davide Raia
Pubblicato il
12 ott 2025
Link copiato negli appunti