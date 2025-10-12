VPN per Android e iPhone: ora bastano meno di 2 €/mese

Poter contare su una VPN per il proprio smartphone Android oppure per l’iPhone (o l’iPad) è sempre più importante. Un servizio di questo tipo, infatti, protegge i dati di connessione con la crittografia e, nello stesso tempo, permette di aggirare blocchi geografici, grazie alla possibilità di selezionare un server situato in un altro Paese.

Il servizio giusto su cui puntare è Private Internet Access che, con la promo in corso, permette di ridurre il costo della VPN fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e con anche una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i nuovi utenti.

L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, che permette di raggiungere il sito ufficiale di Private Internet Access da cui attivare il servizio.

Perché puntare su Private Internet Access

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN utilizzabile su tutti i propri dispositivi e, quindi, su smartphone e tablet Android, su iPhone, su iPad e anche su computer.

Il servizio permette di criptare il traffico dati, senza rallentamenti per la connessione, in modo da poter mettere al sicuro i propri dati durante l’accesso a Internet quando si usa, ad esempio, un Wi-Fi pubblico.

In aggiunta, Private Internet Access permette di sfruttare un network di migliaia di server. In questo modo è possibile selezionare il server situato in un altro Paese ed evitare blocchi geografici online.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.