VPN per i viaggi in estate: la migliore è in offerta con un prezzo imperdibile

Poter contare su una VPN illimitata per i viaggi in estate, soprattutto all’estero, è sempre più importante. In questo modo, infatti, è possibile rendere “privata” una connessione, grazie alla crittografia del traffico dati. In aggiunta, con un servizio di questo tipo è possibile evitare blocchi geografici durante la navigazione e accedere a Internet senza tracciamento.

La soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN da usare in viaggio è rappresentata da NordVPN. Il servizio è protagonista di una nuova offerta ed è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Con questa VPN ci sono tutti gli strumenti utili per navigare in sicurezza e senza limitazioni durante un viaggio, sia in Italia che all’estero. Il servizio è facile da utilizzare anche graize alla disponibilità di app ufficiali per tutte le principali piattaforme software.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

VPN in viaggio: c’è NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere alla VPN giusta da utilizzare durante i viaggi in estate. Il servizio si caratterizza per:

la crittografia del traffico dati per rendere privata una connessione da un Wi-Fi pubblico

una politica no log, senza tracciamento

un network composto da oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici dall'estero

uso della VPN da 10 dispositivi, anche in contemporanea e senza limiti di banda

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,39 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Con 1 euro in più al mese c’è la versione Plus che include l’antivirus e altri software di sicurezza. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.